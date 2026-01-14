Русофобка Зурабишвили: Россия захватит Украину уже после сделки – как Грузию

Елена Острякова.  
14.01.2026 19:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 356
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Перед Украиной и Европой стоит не военный, но более опасный вызов со стороны России, которая при помощи гибридных методов готовит «не внезапный крах, а медленное разрушение», хочет «сделать вид, что демократия существует – и истощить ее».

Об этом бывшая президентка Грузии Саломе Зурабишвили заявила на Глобальном европейском форуме Renew Europe 2026 в Брюсселе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В этом смысле Грузия находится на передовой геополитической линии. Это наглядный пример того, как в 21-м веке демократия может отступить не под натиском танков, а с помощью гибридных методов. Манипуляции на выборах, захват, а не мгновенное закрытие СМИ, ослабление институтов изнутри, а не их свержение в один момент», – вещала Зурабишвили.

Она пожаловалась на давление со стороны России, которая с помощью искусственного интеллекта проводила «изощренную кампанию злонамеренного вмешательства, дискредитируя стремление Грузии вступить в НАТО и усиливая антизападные нарративы».

«Манипуляции на выборах особенно опасны в этой гибридной стратегии, о которой я неоднократно предупреждала и которая не ограничивается Грузией. Мы уже видели подобное в Румынии, Молдове и даже в некоторых странах-членах ЕС. Это может представлять серьезную угрозу для Украины, в том числе, после заключения перемирия или мирного соглашения», – агитировала за войну до последнего украинца Зурабишвили.

Метки: ,

