Зе-подельник завертелся ужом на сковородке от вопроса, за кого будет Украина в войне ЕС и США
На Украине не знают, кого поддерживать, Данию или США, в вопросе Гренландии, фактической аннексии которой потребовал Дональд Трамп.
Об этом в интервью РБК Украина дал понять глава международного комитета Верховной рады, «слуга» Александр Мережко, отвечая на вопрос Гренландии.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он заметил, что для него «позиция однозначна» и назвал Данию одним из лидеров помощи Украине, впрочем, далее начав вилять.
«Но это нормально, когда даже между друзьями могут существовать какие-то разные точки зрения», – сказал Мережко.
Ему задали более конкретный вопрос: на чью сторону должна встать Украина, если начнется конфликт между США и Европой?
Депутат отмахнулся, ответив, что не верит в такой сценарий, тут же добавил, что заявления Трампа по Гренландии «не пересекают, слава Богу, пока что красные линии международного права».
«Вопрос Гренландии в каком-то безопасностном, геополитическом смысле можно понять, потому что это важный вопрос для безопасности Соединенных Штатов. И Трамп об этом говорит откровенно. Он не хотел бы, чтобы Гренландия оказалась под влиянием России или Китая.
Но вопрос в том, как реализовать это. Я убежден, что это должно произойти в рамках международного права, не нарушая территориальной целостности Гренландии. Думаю, что, скорее, найдется какой-то компромисс, который не заденет и не разрушит международный правопорядок в регионе. Но это также означает, что надо иметь свою четкую позицию в каждом государстве», – сказал Мережко, показав, что зависящая от западных подачек Украина как раз такой чёткой позиции и не имеет.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: