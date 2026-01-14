Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия будет всегда представлять опасность для Европы, какие бы изменения в ней не происходили.

Об этом президент Польши Кароль Навроцкий заявил антироссийскому ВВС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы в Польше не знаем никакой другой России, кроме России агрессивной. Неважно: царская Россия, белая Россия, большевистская Россия или сегодняшняя путинская Россия. Она всегда представляла угрозу для Польши, для Европы. Из истории мы знаем только ту Россию, которая представляет угрозу. И даже сегодня, в 21-м веке после агрессии на Украине Россия по-прежнему представляет угрозу для Европы», – сказал Навроцкий.

Он считает, что «проблему российской агрессии» может решить только президент США Дональд Трамп.