«Наш Дональд всё сделает» – Польша ждет от Трампа окончательного решения вопроса России

Елена Острякова.  
14.01.2026 19:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 535
 
Дзен, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


Россия будет всегда представлять опасность для Европы, какие бы изменения в ней не происходили.

Об этом президент Польши Кароль Навроцкий заявил антироссийскому ВВС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы в Польше не знаем никакой другой России, кроме России агрессивной. Неважно: царская Россия, белая Россия, большевистская Россия или сегодняшняя путинская Россия. Она всегда представляла угрозу для Польши, для Европы. Из истории мы знаем только ту Россию, которая представляет угрозу.

И даже сегодня, в 21-м веке после агрессии на Украине Россия по-прежнему представляет угрозу для Европы», – сказал Навроцкий.

Он считает, что «проблему российской агрессии» может решить только президент США Дональд Трамп.

«А Дональд Трамп единственный лидер, который может решить эту проблему. Мы должны поддержать его в этом», – сказал Навроцкий.

