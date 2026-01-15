Генерал ВСУ: Украинцы купились на финт замены Ермака Будановым

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Между уволенным главой Зе-офиса Андреем Ермаком и занявшим его место начальником ГУР МО Кириллом Будановым (признан террористом в РФ), вопреки тиражируемой в СМИ информации, никогда не было плохих отношений.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с экс-спикером запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил бывший замкомандущего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

Он обратил внимание, что Буданов получил свою должность во время скандала, получившего на Украине название «Вагнергейт». Напомним, что тогда украинские спецслужбы пытались достать из Белоруссии группу бойцов ЧВК «Вагнер». После того как операция была сорвана, на офис Зеленского, в первую очередь Ермака, посыпались обвинения в сливе деталей операции России, с которой, якобы не хотели обострять тогда отношения.

Гость эфира говорит, что Буданову была поставлена задача «погасить этот негатив».