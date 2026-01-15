Генерал ВСУ: Украинцы купились на финт замены Ермака Будановым
Между уволенным главой Зе-офиса Андреем Ермаком и занявшим его место начальником ГУР МО Кириллом Будановым (признан террористом в РФ), вопреки тиражируемой в СМИ информации, никогда не было плохих отношений.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с экс-спикером запрещенного в РФ «Правого сектора» заявил бывший замкомандущего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он обратил внимание, что Буданов получил свою должность во время скандала, получившего на Украине название «Вагнергейт». Напомним, что тогда украинские спецслужбы пытались достать из Белоруссии группу бойцов ЧВК «Вагнер». После того как операция была сорвана, на офис Зеленского, в первую очередь Ермака, посыпались обвинения в сливе деталей операции России, с которой, якобы не хотели обострять тогда отношения.
Гость эфира говорит, что Буданову была поставлена задача «погасить этот негатив».
«И Буданов справился с этим делом. Он погасил, уволил огромное количество профессионалов ГУР, которые не захотели принимать участие в том кордебалете.
И это, пожалуй, один из показателей того, что это пальцы на одной руке. Один палец – это Зеленский, второй палец – это Буданов, третий палец – это Ермак. Там еще пару пальчиков, не будем о них вспоминать. Поэтому это люди из одной команды или группировки политической, которые друг друга очень хорошо знают.
И для общества разыгрывали определенные мощные мемы и скандалы, что вот его [Буданова] хотят снять, его хотят съесть. Это был хороший информационный финт, на который многие из украинского сообщества достаточно серьезно клевали и верили», – сказал Кривонос.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: