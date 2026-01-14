«Война с НАТО будет за Скандинавию. Прибалтика – буфер» – эксперт

Запад превращает Балтийское море в «море НАТО», в расчете на будущее настоящее военное столкновение с Россией.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Не за Прибалтику, а за Балтийско-Скандинавский макро-регион в целом, включая скандинавские страны, Польшу, Германию отчасти, ну и Прибалтика.

Прибалтика будет занимать не сильно много времени Вашингтона, а вот Балтийско-Скандинавский регион действительно –в целом, да.

Потому что США (а НАТО как основной партнёр и региональный доминант) будут продолжать ту стратегию 23-24 года и формировать из Балтийского моря – «море НАТО», наращивая там свое военное присутствие, расширяя логистическое присутствие», – сказал эксперт.