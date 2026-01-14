«Война с НАТО будет за Скандинавию. Прибалтика – буфер» – эксперт

Запад превращает Балтийское море в «море НАТО», в расчете на будущее настоящее военное столкновение с Россией.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не за Прибалтику, а за Балтийско-Скандинавский макро-регион в целом, включая скандинавские страны, Польшу, Германию отчасти, ну и Прибалтика.

Прибалтика будет занимать не сильно много времени Вашингтона, а вот Балтийско-Скандинавский регион действительно –в целом, да.

Потому что США (а НАТО как основной партнёр и  региональный доминант) будут продолжать ту стратегию 23-24 года и формировать из Балтийского моря – «море НАТО», наращивая там свое военное присутствие, расширяя логистическое присутствие», – сказал эксперт.

По его словам, для НАТО Прибалтика интересна как буфер на случай настоящего конфликта с Россией.

«В случае потенциального конфликта с РФ, как они видят его к 2030 году, то Скандинавия фактически оказывается отрезанной от Европы, и помощь можно оказывать исключительно либо по воздуху, либо морем.

Поэтому и Балтика, и Балтийские проливы, и Северная Атлантика для НАТО крайне важны тем, чтобы не потерять вообще доступ к Скандинавии в случае обострения международной ситуации.

В этом контексте прибалтийские страны будут играть роль некого буфера, который позволяет вот эту доктрину логистическую, и в целом военно-политическую, сохранять для НАТО», – объяснил эксперт.

