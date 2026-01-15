Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже те страны, которые называют себя «союзниками» Украины, на самом деле хотят лишь выкачать из ресурсы, получив выгоду.

Об этом в эфире видеоблога Liberty UA заявил украинский адвокат-националист Ростислав Кравец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

