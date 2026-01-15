Прозрение на Украине – «Нас хотят раздолбать, а потом выкачать ресурсы, как из Венесуэлы»
Даже те страны, которые называют себя «союзниками» Украины, на самом деле хотят лишь выкачать из ресурсы, получив выгоду.
Об этом в эфире видеоблога Liberty UA заявил украинский адвокат-националист Ростислав Кравец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«На сегодняшний день, как я понимаю, в интересах всех стран этого мира – сделать из Украины несостоявшееся государство, failed state, которая не сможет сама собой управлять, навести порядок и будет все время нуждаться во внешнем управлении.
Все играют в долгую – никто не хочет сегодня получить эти ресурсы, все понимают – давайте всё уничтожим в Украине, и она сама, как какая-то африканская страна, как богатейшая Венесуэла, и та стоит на коленях, нищая страна…
Мы знаем, что у Венесуэлы наибольшие запасы нефти, минералов, драгоценных камней. Это достаточно богатая страна, которую разными реформами, революциями довели до состояния нищеты. И что делают сейчас наиболее сильные страны? Просто выкачивают из нее ресурсы – то, что пытаются сделать с Украиной.
Подписать какие-то абсолютно непрозрачные и непонятные соглашения по использованию украинских недр, в которых есть обязательства Украины, а никаких встречных обязательств нет», – жалуется укро-юрист.
