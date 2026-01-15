Бортник: Некоторые посольства уже обсуждают эвакуацию из Киева

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Удары ВКС России по Киеву преследуют не только политические, но и сугубо военные цели, потому что перерезают логистику всей группировки ВСУ на Левобережье.

Об этом в интервью покинувшей Украину журналистке Наталье Влащенко заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Цель ударов по Киеву – повысить количество готовых к бунту украинцев, и создать гуманитарный кризис. И передать сигнал западным посольствам, организациям, что пора эвакуироваться. В одном из посольств уже рассматривают идею переезда во Львов или Польшу. Попытка усилить давление на Зеленского, на правительство. Увеличить количество готовых на любые российские требования. Но есть еще и военный аспект очень интересный: Киев является логистическим хабом для фронта, для всего Левобережья Днепра. Потому что те потоки, которые идут в районе Черкасс, они маленькие. И атака на Киев, кроме политических сигналов, – это попытка обрезать или ограничить логистику нашей 800-тысячной группировки, которая находится на той стороне. Это попытка снизить мощности ВПК, который тоже страдает. Из-за отсутствия электричества и всего остального», – сказал Бортник.