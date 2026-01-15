Самостийный гадюшник. Коломойский платил за избрание Тимошенко по $8 млн каждому депутату

История с обыском офиса Юлии Тимошенко американскими детективами НАБУ по обвинению в подкупе депутатов – вызывает улыбку у тех, кто знаком со внутренней «кухней» Верховной рады, где все годы «незалежности» процветало взяточничество в особо крупных размерах.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

