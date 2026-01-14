«В первую очередь» – Фон дер Ляйен напомнила Киеву, что кредиты даются Украине на развитие европейского ВПК

Анатолий Лапин.  
14.01.2026 18:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 262
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы


В рамках трат 60 миллиардов евро-кредита, выделяемого Украине странами ЕС на закупки оружия, приоритет должен отдаваться вооружениям, произведенным в странах Евросоюза.

Об этом на брифинге заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, она допустила, что ЕС будет иногда не против, если Украина купит оружие в третьих странах в случае, если приобрести его срочно в странах Евросоюза не получается.

«Прежде всего мы говорим о том, что закупки по возможности должны осуществляться на Украине, в Европейском Союзе, в странах Европейской Ассоциации свободной торговли, потому что для нас это большие деньги, это миллиарды и миллиарды евро, которые инвестируются.

И эти инвестиции должны окупиться за счет создания рабочих мест, проведения исследований и разработок, которые нам необходимы. Мы параллельно развиваем свою оборонно-промышленную базу не только ради получения кредита, но и ради собственной безопасности.

Поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы создать мощный стимул для закупок в указанном регионе, в первую очередь», – подчеркнула немка.

«Но, конечно, Украина ведет войну с Россией и нуждается в своевременной поддержке. Поэтому, если в Европейском Союзе, странах Европейской ассоциации свободной торговли или на Украине нет необходимых возможностей или они не могут быть предоставлены вовремя, можно обратиться к другим странам за пределами этого региона», – разрешила фон дер Ляйен.

