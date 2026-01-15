Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина не в состоянии остановить регулярное продвижение российской армии по всему фронту.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил мобилизованный в ВСУ киевский военный пропагандист Юрий Бутусов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он жалуется, что на фронте дела складываются для Украины не лучшим образом.