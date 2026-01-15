Дронов все больше, но русские прут и прут – укро-пропагандист
Украина не в состоянии остановить регулярное продвижение российской армии по всему фронту.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил мобилизованный в ВСУ киевский военный пропагандист Юрий Бутусов.
Он жалуется, что на фронте дела складываются для Украины не лучшим образом.
«Каждую неделю враг несколько десятков квадратных километров захватывает, продвигается дальше. Дроновые войска у нас растут, а враг все равно прет и прет вперед.
И мы не можем в обороне построить килл-зоны. Они у нас на большей части фронта отсутствуют. Мы их не можем оборудовать, подготовить к обороне», – возмущается Бутусов.
