«Святой гаденыш»: в Раде не понимают, почему майданщик Найем еще не в наручниках

Так называемые антикоррупционные органы Украины действуют избирательно и не возбуждают уголовные дела против тех, кто этого заслуживает.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналисткой ланой Шевчук заявил экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, соратник Юлии Тимошенко, у которой прошли обыски по подозрению в попытке подкупа депутатов Рады.

Защищая своего партийного босса, он заметил, что у НАБУ свои методы работы, которые они «очень специфически используют». И рассказал, как для провоцирования взятки был использован майданщик Мустафа Найем, получивший должность главы агентства восстановления и инфраструктурных проектов, но уволившийся, когда стало понятно, что провалена программа подготовки украинских энергообъктов к российским ударам.