«Святой гаденыш»: в Раде не понимают, почему майданщик Найем еще не в наручниках
Так называемые антикоррупционные органы Украины действуют избирательно и не возбуждают уголовные дела против тех, кто этого заслуживает.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналисткой ланой Шевчук заявил экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, соратник Юлии Тимошенко, у которой прошли обыски по подозрению в попытке подкупа депутатов Рады.
Защищая своего партийного босса, он заметил, что у НАБУ свои методы работы, которые они «очень специфически используют». И рассказал, как для провоцирования взятки был использован майданщик Мустафа Найем, получивший должность главы агентства восстановления и инфраструктурных проектов, но уволившийся, когда стало понятно, что провалена программа подготовки украинских энергообъктов к российским ударам.
«Я вспоминаю тот скандал с депутатом Лабазюком, когда, по сути, его спровоцировали на дачу взятки, поскольку он не мог по-другому как-то доказать необходимость финансирования жизненных программ инфраструктурных – по строительству для своего округа. Так же, как, кстати, и ректор этот харьковский. То есть Найем спровоцировал их, понимаете, все делал, что я тебе денег не дам, но если ты мне дашь взятку, так я дам деньги твоим подрядчикам на этот объект.
В результате они хотели как лучше для своих избирателей сделать. Они ушли, я их не оправдываю. А Найем у нас святой гадёныш, проваливший это укрытие (от воздушных атак). Но он у них любимец. Он ходит на все форумы НАБУ, САП, «Украинской правды». Он не на допросы ходит, понимаете? Он не с браслетом ходит. Он ходит и сидит среди антикоррупционеров и рассказывает какие-нибудь басни. Ну вы что, издеваетесь что ли, Вы себе нашли антикоррупционера, что одного Найема, что Коболева, что Кудрицкого», – негодует Кучеренко.
