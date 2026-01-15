Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина должна наносить удары по российскому транзиту нефти, независимо от того, кто покупает энергоресурс.

Об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» заявил экс-полковник ВВС Украины Роман Свитан, арестованный в 2014-м спецслужбами ДНР за причастность к организации диверсий в Донецке и вернувшийся домой по обмену, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы у тех же турок была серьезность в санкционном давлении, они просто бы не пропускали российские суда. Так же и датчане могли не пропускать с Балтийского моря трафик танкеров с российской нефтью. И все, вопрос был бы решен. Сейчас британцы пытаются протянуть законопроект об остановке этого трафика, будут пытаться, наверное, вплоть до уничтожения некоторых танкеров. В основном трафик идет по Балтике, там порта, Усть-Луга в основном грузится, и там сотни танкеров идет как раз по Балтике, и их там надо доставать. По Черному морю тоже, конечно, надо работать», – рассуждал Свитан.

Он подчеркнул, что Украина должна атаковать и казахскую, израильскую и любую другую нефть, которую могут разбавлять с российской.