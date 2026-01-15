Франция практически заменила США в добыче разведданных для ВСУ – Макрон

Большую часть разведданных для Украины добывают уже не США, а Франция.

Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил сегодня на военной базе в городе Истр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина находилась в сильной зависимости от разведывательных возможностей США год назад. Сегодня две трети данных предоставляются Францией. Но самое главное, мы создали надежные гарантии безопасности на следующий мирный период», – сказал Макрон.

Он заявил, что Франция будет наращивать свои спутниковые группировки, при этом спутники будут «независимы от всего не европейского».

По его словам так называемая «коалиция желающих» уже обеспечивает 100% военных потребностей Украины.

«Франция и ЕС должны оставаться там, где их интересы находятся под угрозой без эскалации, но непоколебимо в отношении уважения территориального суверенитета. Я имел в виду Украину», – вещал Макрон.

