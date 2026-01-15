Макрон срочно захотел себе «Орешник»
Франция будет развивать оружейные системы дальнего поражения.
Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил сегодня на военной базе в городе Истр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Эта инициатива обрела особый смысл после того, как мы второй раз наблюдали запуск системы большой дальности «Орешник» по Украине. Этот выстрел – очень четкий сигнал от державы, которая решила наделить себя такими возможностями. Это послание ясно.
И для всех, кто думает, что Россия будет вопросом, который нас не касается: мы находимся в пределах досягаемости этих выстрелов», – вещал Макрон.
Он объявил, что Франция будет пытаться создать свой «Орешник».
«Мы, европейцы, и особенно Франция, у которой есть определенные технологии, должны завладеть этим новым оружием, которое изменит правила игры в краткосрочной перспективе. С нашими немецкими и британскими партнерами мы должны двигаться вперед!», – заявил Макрон.
Российский военный эксперт Борис Рожин посмеялся над мечтаниями французского президента.
«Так все же просто, берешь старые советские комплектующие 60-х годов и… Так, стоп. Это так не работает. Хватит читать украинские СМИ», – написал Рожин в своем телеграм-канале.
