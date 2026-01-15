Режим Санду начал открытый шантаж Приднестровья
МИД ПМР раскритиковал молдавского вице-премьера по «реинтеграции» Валерия Киверя, который заявил о поддержке слияния с Молдовой большинством приднестровцев.
«Чтобы предприятия левого берега Днестра работали, Тирасполь должен принять предложение о реинтеграции, то есть вхождение в легальное поле Республики Молдова. Этого хотят все жители Приднестровья», – шантажировал Киверь.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
МИД ПМР назвал заявления Киверя фейковыми и рекомендовал молдавскому чиновнику не пытаться высказываться за приднестровский народ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В истории ПМР народ многократно ясно и четко выражал свою волю в ходе демократических референдумов, и данный механизм является единственной формой отражения консолидированного мнения приднестровцев», – говорится в заявлении МИДа.
Сомнения в правдивости утверждений Киверя о желаниях Приднестровья высказал и оппозиционный молдавский депутат парламента Богдан Цырдя.
«Приднестровцы, разумеется, в полном восторге от перспективы платить за газ 17 леев вместо одного, а за электроэнергию — 4 лея вместо одного. Прямо-таки визжат от счастья. Убеждён», – с сарказмом написал Цырдя в своем телеграм-канале.
На референдуме в 2006 году 97% приднестровцев высказались за присоединение к России.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: