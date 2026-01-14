Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская Федерация, несмотря ни на какое давление, лишь увеличила экспорт нефтепродуктов по всем четырем своим направлениям.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бежавший из Крыма экономист, занимающийся темой морских перевозок, Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По дальнему Востоку вся нефть идет в Китай. Китай вне критики Трампа находится – слишком большая зависимость от Китая у США. Этот «эффект перепуга» начал уменьшаться, и мы имеем результаты очень хорошие для России – и очень плохие для Украины и ее союзников. То есть, по всем четырем регионам, откуда идет экспорт: Балтика, Черное море, север и Дальний Восток – имеем рост в декабре по сравнению с ноябрем. В ноябре было 22,8 миллиона тонн экспорт, в декабре он был 23,5 миллиона тонн», – сетовал Клименко.

Украинский эксперт также отмечает, что США не отслеживают соблюдение санкций в отношении зарубежных активов российских нефтекомпаний: