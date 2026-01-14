У России все отлично с продажей нефти, Трамп не контролирует санкции – эксперт-перебежчик
Российская Федерация, несмотря ни на какое давление, лишь увеличила экспорт нефтепродуктов по всем четырем своим направлениям.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бежавший из Крыма экономист, занимающийся темой морских перевозок, Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«По дальнему Востоку вся нефть идет в Китай. Китай вне критики Трампа находится – слишком большая зависимость от Китая у США. Этот «эффект перепуга» начал уменьшаться, и мы имеем результаты очень хорошие для России – и очень плохие для Украины и ее союзников.
То есть, по всем четырем регионам, откуда идет экспорт: Балтика, Черное море, север и Дальний Восток – имеем рост в декабре по сравнению с ноябрем. В ноябре было 22,8 миллиона тонн экспорт, в декабре он был 23,5 миллиона тонн», – сетовал Клименко.
Украинский эксперт также отмечает, что США не отслеживают соблюдение санкций в отношении зарубежных активов российских нефтекомпаний:
«Я не думаю, что будет дальше большое влияние санкций против «Лукойла» и «Роснефти», потому что все покупатели уже поняли, что не будут США сильно контролировать эти санкции. Потому что они вводились не для этого. Трамп вводил санкции для того, чтобы отдать иностранные активы «Лукойла».
Это происходит на глазах всего мира, без стыда и попыток какие-то этические нормы соблюсти. Отжимаются за бесценок сети заправочных станций, НПЗ и так далее. Они вводились не как элемент экономической войны, а как элемент передела активов.
Более того, у меня такое ощущение, что вся эта история скоординирована с Российской Федерацией, и это ни что иное, как взятка. Это взятка зарубежными активами «Лукойла» в рамках попытки Путина и Трампа наладить свои бизнес-взаимодействия», – рассуждал он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: