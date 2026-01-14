Украинский эксперт-энергетик едва не заплакал на руинах киевской ТЭЦ 

Игорь Шкапа.  
14.01.2026 16:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1250
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Энергетические объекты украинской столицы в ходе последних ударов получили крайне серьезные повреждения.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога ProUA заявил директор киевского центра исследований энергетики Александр Харченко.

«Давайте будем честными, потому что те повреждения, которые случились сейчас, они крайне болезненны. И, честно, в пятницу утром, я смотрел на развалины, оставшиеся от ТЭЦ, и думал: вернется ли вообще тепло?», – переживал укро-эксперт.

«Поверьте, там просто развалины. Вот ты стоял, смотрел, а там пар и куски валяются», – поделился своими впечатлениями Харченко.

