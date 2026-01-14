Иноагент: За спиной дружественной России Венгрии стоит заинтересованная Франция

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Французская атомная промышленность очень активно сотрудничает с Росатомом.

Об этом сопредседатель группы «Экозащита», иноагент Владимир Сливяк заявил в интервью объявленному в розыск иноагенту Богдану Бакалейко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С начала войны на Украине ни один контракт французской и российской атомных промышленностей не был разорван. Все, как было раньше, так и остается сейчас, отчего Росатом и французские компании получают очень хорошую прибыль», – сказал Сливяк.

Кроме того, по его информации, именно Франция блокирует все санкции ЕС против Росатома.