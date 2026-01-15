Зверства, которые совершают сотрудники ТЦК на Украине, объясняются тем, что мобилизация осуществляется «потомками коммунистов, служивших в НКВД».

К такому выводу пришёл бежавший от репрессий Зеленского на Запад глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич.

«Мы должны были пойти по пути Прибалтики и Польши. Люстрация должна была быть аж до времён основания СССР.

До сих пор не знаем: этот Орлов, Сидоров, Петров, который ходит по нашим улицам, кто был его дед? Если бы мы знали, что его дед служил в НКВД, который замучил сотни тысяч украинцев в Харьковской области голодом, холодом, расстрелял…

Я не говорю, что его надо наказывать, но яблоко от яблони недалеко падает. Мы бы понимали, что этих людей нужно обходить, потому что их воспитывал дед-нквдист. И эти садистские наклонности бусификаторов – это гены того деда. Если вы этого не понимаете – выучите генетику и биологию», – пытался умничать подонок (а почему не потомками украинских полицаев или бандеровцев, кстати?).