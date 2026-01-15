Пропагандист Бутусов требует лишить украинцев любой возможности избежать отправки на фронт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для граждан Украины нужны создавать такие условия, при которых они поймут, что избежать службы в армии не выйдет.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил мобилизованный в ВСУ киевский военный пропагандист Юрий Бутусов.

«В Украине не существует проблемы ТЦК. В Украине существует проблема полной безответственности власти, отсутствия системы электронного учета и проблема перекладывания ответственности ставки верховного главнокомандующего на военнослужащих ТЦК, отсутствия системы общей мобилизации и учета всех военнообязанных», – негодовал пропагандист.

По его словам, как только наладится единый учет, эти проблемы якобы сразу же решатся.

«Исчезнет, ​​во-первых, система сотен точек продаж уклонения от армии и бегства за границу, которая существует и обогащает просто коррупционную систему. И будет логика. Люди будут понимать, что уклоняться никто не может», – призывал Бутусов.

Пытаясь выгородить людоловов из ТЦК, он добавил, что те лишь выполняют приказы.