Обыски Тимошенко уже связывают и с сыном Трампа, и с сыном Байдена
Юлия Тимошенко якобы поплатилась за то, что передала сыну Дональда Трампа компромат на сына Джо Байдена, который будет использоваться на будущих выборах.
Демпартия США, в своё время создававшая НАБУ, сохранила своих людей на Украине, инициировав обыск Тимошенко и выудив нужные данные из телефона бабушки с косой. Такую версию выдвинул украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Тимошенко ездила в Вашингтон неоднократно и пыталась договариваться, в том числе по поводу коррупции на Украине… Она встречалась с сыном Трампа и документы соответствующие были переданы…
Трамп же там дальше копает по «Буризме» и по всему остальному. Насколько я знаю, после долгих арьергардных боев Владимир Александрович по «Буризме» сдал документы, соответствующие, в обмен на поддержку, на то, что Штаты будут дальше вписываться за нас», – заявил Романенко.
По его мнению, для Демпартии было важным получить доступ к телефону Тимошенко, чтобы понять, какие документы переданы из Киева конкурентам.
«Телефон – это жизнь, в телефоне всё, и самое главное, в телефоне могут быть интересные документы, которые Юлия Владимировна передала относительно коррупции, связанной с деятельностью Демократической партии на Украине…
НАБУ, как органу, который был создан Демократической партией, которая опосредованно продолжает влиять через соответствующие каналы, было очень интересно, по кому же будет бить Трамп в Штатах, поэтому очень нужны какие-то факты, материалы, с помощью которых можно было бы предупредить тех людей, которые там, в Вашингтоне, находятся, только они сейчас в оппозиции».