«Мужики прячутся от мобилизации и не выйдут на посевную», – «аграрную сверхдержаву» ждёт голод

Из-за тотальной могилизации в сфере сельского хозяйства Украине образовался дефицит кадров, есть риск начала дефицита продовольствия.

Об этом на канале «Liberty UA» заявил вынужденный покинуть Украину глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая попросила прокомментировать закрытые из-за блэкаута супермаркеты в украинских городах, и к каким последствиям это может привести.

«Технические возможности для реализации товаров всегда найти можно – поставить два генератора, накопить топлива. Но голод – это реальная проблема уже в конце этого года.

Потому что эта наглая бусификация привела к тому, что в маленьких сёлах не осталось мужчин. А те, которые есть, прячутся, не выйдут на посевную.

Проблема не в том, что не сможем реализовать – будет нечего реализовывать. А удары дронов и ракет, которые долетают до западной границы, уничтожение мостов – это чрезвычайно опасно», – сказал Доротич.