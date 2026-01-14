«Шахеды – это комариные укусы: наши порты работают как обычно» – укро-эксперт

Несмотря на периодические удары ВС РФ по черноморским портам, они быстро восстанавливаются и продолжают работать, а количество заходящих в них судов не сократилось.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бежавший из Крыма экономист, занимающийся темой морских перевозок, Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нужно отдать должное администрации наших портов и тем частным операторам, которые там работают, собственникам терминалов разных, потому что все это восстанавливается очень быстро.

Главное, что мы видим – в наши порты как ходили больше 200 судов в месяц, и это суда не украинские на 95%, так и ходят. Есть колебания по количеству, по размерам грузов, которые перевозятся, но порты работают», – утверждает он.

«Приведу пример – было такое событие, уничтожен порт Бейрут, там выгрузили аммиачную селитру, и на складе она взорвалась. Там было 2,5 тысячи тонн, в следствие этого порт был уничтожен напрочь. Так это 2,5 килотонны.

Когда мы имеем дело с ракетами с боевой частью в сотню килограммов или с «Шахедами» с боевой частью меньше сотни, ну их нужно слишком много, чтобы уничтожить порт, нанести ему такой урон, чтобы он перестал работать», – заключил Клименко.

