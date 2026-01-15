Соратник Тимошенко: Нам нечего скрывать – мы хотим уничтожить Зе-банду

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Правящее большинство в украинском парламенте следует уничтожить.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, соратник Юлии Тимошенко, у которой прошли обыски по подозрению в попытке подкупа депутатов Рады.

Он считает, что опубликованные записи смонтированы, но обратил внимание на прозвучавшую там фразу якобы Тимошенко, которая говорит, что хочет разрушить правящее большинство в парламенте.

«Я вам в прямом эфире честно и откровенно говорю: я, Алексей Кучеренко, так же давно хочу развалить это ничтожное монобольшинство в связи с его профнепригодностью, абсолютным цинизмом, нигилизмом правовым, несоответствия реальной ситуации в стране и невыполнением своих конституционных обязательств по формированию ответственного правительства», – заявил соратник Тимошенко.

Он добавил, что нынешняя монокоалиция представляет собой «зло для страны», а на смену ему должно прийти правительство национального единства.