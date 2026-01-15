Дело о подрыве Северных потоков – американский центр объявил о новом расколе в НАТО
Ведущееся Германией расследование подрыва «Северных потоков» – ещё одна линия раскола внутри НАТО, ведь, после того, как обвинение вышло на украинских исполнителей, их начала всячески выгораживать другая страна альянса – Польша.
Об этом говорится в публикации на сайте журнала американского Института Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда немецкие следователи вышли на след улик, ведущий к украинцам, а затем в Польшу, которую диверсанты предположительно использовали в качестве оперативной базы для планирования и обеспечения операции, они столкнулись с сопротивлением со стороны своих коллег из другого государства НАТО», – отмечается в материале.
Авторы указывают, что утечки Wikileaks фиксируют противодействие Варшавы строительству «Северного потока» еще с 2007 года, когда поляки объявили проект трубопровода «современным пактом Молотова-Риббентропа».
Поэтому после терактов «польские чиновники вели себя скорее как победители, нежели как злорадствующие наблюдатели».
«Всё это усугубляет растущую напряжённость в отношениях между двумя союзниками по НАТО, напряжённость, которая может привести к расколу альянса, если когда-нибудь всплывут доказательства того, что союзник Германии по сути содействовал террористической атаке против неё», – говорится в публикации.
В целом же авторы обращают внимание на двуличие стран Запада, где сразу после теракта было объявлено, будто трубопроводы подорвала сама Россия, а когда начали появляться доказательство обратного – западные СМИ и политики будто набрали в рот воды.
«Какая разница за эти несколько лет! Россия не только больше не является объектом уголовного расследования, но и большинство западных чиновников, похоже, потеряли интерес к выяснению того, кто на самом деле стоял за атакой, и к привлечению виновных к ответственности.
Может быть, это потому, что основное расследование по делу, проводимое Германией, привело к высшим эшелонам украинского правительства. Неловко», – резюмируется в материале.
