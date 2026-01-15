Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ведущееся Германией расследование подрыва «Северных потоков» – ещё одна линия раскола внутри НАТО, ведь, после того, как обвинение вышло на украинских исполнителей, их начала всячески выгораживать другая страна альянса – Польша.

Об этом говорится в публикации на сайте журнала американского Института Куинси, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда немецкие следователи вышли на след улик, ведущий к украинцам, а затем в Польшу, которую диверсанты предположительно использовали в качестве оперативной базы для планирования и обеспечения операции, они столкнулись с сопротивлением со стороны своих коллег из другого государства НАТО», – отмечается в материале.

Авторы указывают, что утечки Wikileaks фиксируют противодействие Варшавы строительству «Северного потока» еще с 2007 года, когда поляки объявили проект трубопровода «современным пактом Молотова-Риббентропа».

Поэтому после терактов «польские чиновники вели себя скорее как победители, нежели как злорадствующие наблюдатели».

«Всё это усугубляет растущую напряжённость в отношениях между двумя союзниками по НАТО, напряжённость, которая может привести к расколу альянса, если когда-нибудь всплывут доказательства того, что союзник Германии по сути содействовал террористической атаке против неё», – говорится в публикации.

В целом же авторы обращают внимание на двуличие стран Запада, где сразу после теракта было объявлено, будто трубопроводы подорвала сама Россия, а когда начали появляться доказательство обратного – западные СМИ и политики будто набрали в рот воды.