Верховный суд Германии постановил: Подрывы «Северных потоков» организовала Украина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Высший верховный суд Германии пришёл к выводу, что к организации взрывов на «Северных потоках» прямо причастна Украина.

Об этом сообщает журнал Der Spiegel, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По информации издания, в решении суда также Украина прямо упоминается как заказчик подрывов.

Такое постановление было принято в ответ на апелляцию адвокатов украинца Сергея Кузнецова, задержанного в прошлом году в Италии по подозрению в причастности к этому делу.

Фигуранту продлён арест.