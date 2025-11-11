Дело о подрыве «Северного потока»: Ещё один рычаг давления на Киев или США заметают следы?

Олег Кравцов.  
11.11.2025 09:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 328
 
Германия, Дзен, Диверсии, Политика, США, Украина


Ведутся переговоры об экстрадиции из Италии в Германию ранее задержанного украинского гражданина Сергея К, которого немецкие власти считают руководителем группы диверсантов, подорвавших «Северный поток».

Решение по украинцу ожидается в декабре, сообщила газета Wall Street Journal. Сам он объявил голодовку в итальянском СИЗО. Очевидно, при помощи шума арестант рассчитывает повторить трюк еще одного задержанного по делу украинца, но в Польше. Суд в Варшаве остановил его экстрадицию немцам – поляки вообще считают подрывников героями.

К слову, WSJ настаивает, что диверсанты действовали под командованием экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Сам Залужный так прокомментировал статью в соцсети:

«Мы будем радоваться будущему, но нам точно никогда не будет стыдно».

Так или иначе, дело о подрыве газопроводов не случайно вновь оказалось на слуху одновременно с раскрытой НАБУ коррупцией в «Энергоатоме».

«Украина вступила в фазу острой борьбы за преемственность власти, которая полностью курируется и направляется извне. Немцы, мстя за «Северные потоки», устраняют протеже британцев Залужного. Американцы, запугивая компроматом, берут в ежовые рукавицы Зеленского… Присматривается к другим игрокам, которые могут возглавить Украину в послевоенный период», – считает обозреватель Юрий Баранчик.

А живущий в Германии политолог Александр Сосновский вообще не видит здесь никакой игры Берлина. Сосновский изначально настаивал, что подрыв «СП» совершили военные США, а теперь американская газета раскручивает историю с украинскими диверсантами, заметая следы.

«Уже никто и не вспомнит про этот десантный корабль, про самолёт-разведчик, который там пролетал и, скорее всего, привёл в действие радиобои, которые затем привели в действие взрыватели на этих нитках «Северного потока»… Главное в следствии не выйти на самих себя», – напоминает Сосновский.

