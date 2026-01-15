«Никому не уничтожить дух Бандеры в нас» – депутат Рады призвал скакать, не останавливаясь

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Никакие обстрелы, поражения на фронте или блэкауты не вылечат украинцев от бандеровщины.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Павел Бакунец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Этим утром страну всколыхнула весть об очередном вражеском дроне снова в сердце Львова. Дрон летел с целью уничтожить монумент Бандере. Это ему не удалось, он упал на детскую площадку, слава богу, никто не пострадал. Этот дух славного Степана Бандеры, который для всех украинцев является примером национально-освободительной борьбы, единения народа, единения в борьбе с оккупантом», – сказал Бакунец.