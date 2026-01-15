«Никому не уничтожить дух Бандеры в нас» – депутат Рады призвал скакать, не останавливаясь

Вадим Москаленко.  
15.01.2026 22:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1707
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Никакие обстрелы, поражения на фронте или блэкауты не вылечат украинцев от бандеровщины.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Павел Бакунец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Никакие обстрелы, поражения на фронте или блэкауты не вылечат украинцев от бандеровщины. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Этим утром страну всколыхнула весть об очередном вражеском дроне снова в сердце Львова. Дрон летел с целью уничтожить монумент Бандере. Это ему не удалось, он упал на детскую площадку, слава богу, никто не пострадал.

Этот дух славного Степана Бандеры, который для всех украинцев является примером национально-освободительной борьбы, единения народа, единения в борьбе с оккупантом», – сказал Бакунец.

«Уже почти столетие он мучает наших врагов из далеких болот так, что они готовы бороться даже с памятниками. Однако памятник уцелел. Все имущество, которое повреждено, местные власти восстановят. Люди живы.

А дух, этот дух борьбы украинского народа, который заложен еще в прошлом веке на основе величия фигуры Степана Бандеры, не уничтожить никому.

Сотни и тысячи молодых украинских сердец воспитывались на высоких словах и поступках людей эпохи Степана Бандеры – и сегодня они защищают и будут защищать независимость Украины!», – подытожил свой бред укро-депутат.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить