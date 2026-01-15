Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После подрыва «Северных потоков» руками украинцев и введения санкций, запрещающих в Евросоюзе покупку газа у России, американцы увеличили более чем в пять раз объемы продажи своего сжиженного голубого топлива в ЕС.

Об этом пишет немецкая газета Zeit, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если до войны на Украине доля американского газа в Европе всего лишь составляла около пяти процентов, то сейчас, согласно информации аналитического центра Брейгеля, она выросла до 27 процентов», – говорится в публикации.

Кстати, в той же Германии на прием танкеров из США работают четыре СПГ-терминала – и «зелёных» отчего-то не волнуют закупки сжиженного газа, добыча которого американским методом подрыва пластов сопровождается колоссальным ущербом для природы.

Газета уверяет, будто бы для немцев нет угрозы зависимости от поставок из США, ведь, якобы, если возникнут проблемы с американцами, можно возить сжиженное топливо из Катара.

«США не могли бы оказывать такое сильное давление на Европу поставками газа, как Россия могла бы», – лживо утверждают в публикации.

Впрочем, автор тут же противоречит сам себе, признавая, что в итоге спора вокруг пошлин Европа пообещала Дональду Трампу закупить американский сжиженный газ на сумму 750 млрд долларов до конца его президентского срока.