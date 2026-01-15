Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российский ударный дрон взорвался в нескольких метрах от памятника гитлеровскому коллаборационисту Степану Бандере во Львове.

Истукан, возле которого регулярно проводят свои шабаши украинские нацисты, не пострадал. Однако в домах рядом выбило окна взрывной волной.

«Символическое место – то, чего агрессор боится больше всего», – хорохорится львовский мэр Андрей Садовой, опубликовавший видео.

Интересно, что на камеры наблюдения попал дворник, который убирал снег рядом с памятником в момент взрыва. Мужчина невозмутимо сразу же продолжил работу.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в ночь на 1 января 2024 года российские БПЛА разрушили музей гитлеровского коллаборациониста Романа Шухевича во Львовской области, который не могут восстановить до сих пор.

Депутаты Сейма от «PiS» инициировали принятие решения о запрете на въезд в Польшу мэру Львова Садовому. Поводом стали устроенные мэрией 1 января мероприятия в честь дня рождения военного преступника Бандеры.