«Поставлена чёткая задача» – новый министр обороны Украины обещает множество терактов в РФ
Новым министром обороны Украины стал Михаил Фёдоров.
Такое решение приняла Верховная рада на пленарном заседании, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
За день до этого Федоров был уволен с должности первого вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации. Однако в начале января Зеленский предложил ему перейти в Минобороны.
«Президент поставил чёткую задачу – построить систему, которая сможет остановить врага в небе и на земле, усилить асимметричные удары и киберудары по врагу и его экономике. Сделать цену войны для России такой, которую она не потянет. Остановить врага силой.
Мы должны начать работу в информационно-когнитивном домене и противодействовать российской пропаганде даже на территории врага.
Также важный вопрос – изменение дальности поражения у нас по ЛБС и в тылу врага. Нужно срочно внедрять средства, которые позволят увеличивать дальность поражения, это будет одним из первых решений. Аналоги российских «Молний» должны появиться и у нас», – вещал Федоров.
Он обещал насытить ВСУ дронами, побороть коррупцию и «советское наследие», развивать ВПК, внедрять новые технологии и многое другое. Реально серьёзных проблем коснулся лишь вскользь.
«Одной из моих задач будет провести аудит финансов – и понять, как функционировать, если в этом году министерство получило на 300 миллиардов меньше, чем в прошлом году.
Минобороны попадает в мои руки с двумя миллионами украинцев, которые в розыске, и 200 тысяч дезертиров. Нужно решить эти проблемы, прежде чем двигаться дальше», – добавил укро-министр.
После непродолжительных выступлений, на которых депутаты пожелали новому министру успехов, за назначение проголосовали 277 народных депутатов при 226 минимально необходимых. Федоров сразу дал укро-присягу с трибуны парламента.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: