02.01.2026
Киевский диктатор Зеленский заявил о смене министра обороны Украины – старого руководителя Дениса Шмыгаля, очевидно, убирают как фигуру, которая не могла не знать о «распиле» западной помощи (скандал вокруг «плёнок Миндича»).

Новым руководителем оборонного ведомства Михаил Федоров, до этого занимавший должность министра цифровой трансформации. Он – выходец из Запорожской области, 1991 года рождения, по образованию социолог, – представитель выращенных на западных грантах (программы USAID, ОБСЕ, НАТО, фонд Аденауэра) команды колониальных управленцев. С Зеленским сошёлся еще до переворота 2014 года, когда фирма Федорова занималась в соцсетях пиаром концертов «95 квартала».

Среди «достижений» Федорова на должности IT-министра – запуск бота «естьВраг», через которого граждане могут «стучать» на симпатизирующих России соседей.

Федоров также с 2021 года входит в состав Совбеза – этот орган при Зеленском превратился в инструмент внесудебных карательных решений, вводя санкции и конфискуя имущество у негодных для режима граждан.

Правда, кандидатуру Федорова еще должна утвердить Верховная рада. И конкурирующий лагерь порошенковцев уже дал понять, что отвергает айтишника-грантоеда.

 «Федоров министр обороны? Похоже, это не про победу, а про освоение бюджетов. И вижу, что каждый следующий министр хуже предыдущего. Бляха, это какой-то трэш. Тасуют колоду. Снова, кровати переставляют в этом борделе», – написал в блоге экс-спикер запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислав Береза.

Медиа-технолог из Запорожья Владимир Носков рассказывает, что Федоров до восхождения на вершину укро-власти занимался мошенничеством у себя на малой родине.

«В 2016-2017 гг. в Запорожье действовала мошенническая группа, которая на***вала в интернете толстых женщин, предлагая им несуществующую «уникальную методику быстрого похудения».

Мошенники были настолько незамысловатые, что даже не втюхивали жертвам какие-нибудь милые младенческие срыги с повидлом. Они просто получали оплату и блокировали покупательниц… В конце концов кидал спеленали киберменты. Но оказалось, что лидер ОПГ Миша имеет влиятельную крышу».

