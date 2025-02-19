Власть и оппозиция Грузии замерли в ожидании прояснения позиции Дональда Трампа

В Грузии произошёл некоторый спад протестной активности, но ещё очень рано ставить точку, так как угроза майдана сохраняется. Это связано с тем, что обе стороны занимают выжидательную позицию, пытаясь выяснить позицию администрации Трампа в отношении Тбилиси и перегруппировывают свои силы.

Тем не менее, правящая партия «Грузинская мечта» предпринимает определённые усилия, чтобы укрепить своё положение, для чего в парламенте была создана Комиссия по расследованию преступлений периода правления Саакашвили, а силовые органы ведут расследование по поводу массовых беспорядков в ноябре-декабре прошлого года. Кроме того введены и законодательные ограничения на возможность проведения митингов и шествий.

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Эти вопросы мы обсудили с грузинскими экспертами – Темуром Пипия, Генсеком партии «Солидарность во имя мира», и Гулбаатом Рцхиладзе, политологом и руководителем Института Евразии.

Темур Пипия считает, что в Грузии отмечается лишь временный спад уличной активности. И даже несмотря на снижение численности, акции всё равно продолжаются, чтобы продемонстрировать непрерывность процесса борьбы с «Грузинской мечтой».

«Ситуация стабилизировалась сейчас в Тбилиси и по всей Грузии. Прозападные силы продолжают выступления, но эти выступления носят спонтанный характер и на них не наблюдается много митингующих. Но при этом мы не можем сказать, что майдан окончательно провалился. Дело в том, что противники правительства пытаются показать картину перманентности продолжения митингов, перманентности сопротивления. Их продолжают поддерживать хозяева из западноевропейских стран, а высокопоставленные лица делают соответствующие заявления в поддержку прозападной грузинской оппозиции. Но складывается такое впечатление, что все они ждут, что будет с поддержкой со стороны Америки, как администрация Трампа будет поступать и продвигать свои интересы, в том числе в Грузии. Такое ощущение, что они тянут время до того момента, когда окончательно выяснится, какова будет политика США по отношению к Грузии и к правящей партии. И большой вопрос, будет ли она такая агрессивная, какой была при администрации Байдена, при соответствующей помощи американских финансовых групп, или нет. То есть в оппозиции сейчас экономят свои ресурсы, как моральные, так и людские, в том числе и финансовые», – отметил политик.

При этом Пипия приходит к выводу, что действия властей по расследованию массовых беспорядков и причастности к ним зарубежных организаций вместе с изменением порядка проведения мирных митингов повлияют на способность прозападной оппозиции продолжать активную борьбу.

«Однозначно эти меры дадут необходимый эффект, так как власти перешли сейчас в контрнаступление. Потому что оппозиция не смогла добиться успеха, не смогла организовать майдан и антиконституционный переворот, и вот сейчас инициатива оказалась в руках властей. В связи с этим они и закручивают гайки и это конечно будет иметь положительные упреждающие последствия. И это приведёт в итоге к маргинализации оппозиции, однозначно», – считает политик.

Он уверен, что созданная парламентская комиссия по расследованию деятельности Михаила Саакашвили на посту президента приурочена к предстоящим местных муниципальным выборам. Но в то же время не видит по этой теме особого рвения со стороны самой правящей партии, так как главная задача сохранить нынешнее большинство во всех структурах власти.

«Это сделано в первую очередь в целях успешного проведения предвыборной кампании, так как новая уже началась, потому что назначены местные выборы на 4 октября. Поэтому в рамках предвыборной кампании правящая партия и депутатский корпус и создали комиссию по расследованию преступлений времён Саакашвили, чего ожидает уже давно население Грузии. И в итоге практические результаты эта комиссия будет давать, так как без этого они не смогут привлечь сторонников на новых выборах местного самоуправления. Насколько это будут масштабные и адекватные результаты с привлечением к ответственности преступников, последует ли запрет партии экс-президента «Единое национальное движение», как преступной политической организации, понесут ли наказание отдельные силовые структуры, которые принимали участие в преступлениях, будет зависеть от конкретной политической ситуации к октябрю этого года. Но всё-таки создаётся впечатление, что «Грузинская мечта» не подходит принципиально к этому вопросу. Скорее всего, это стремление сохранить стабильность политической обстановки в стране, и чтобы оппозиция была в определенной узде. И здесь самоцелью не является очищение политической атмосферы Грузии и не ставится задача восстановление справедливости. Главный лейтмотив – это сохранение своего положения как правящей политической силы», – подчеркнул Пипия.

Гулбаат Рцхиладзе, в свою очередь, делает акцент на глубинные процессы и изменение соотношения сил в мире в рамках правоконсервативного реванша, когда трамписты пытаются отодвинуть глобалистов, а Россию привлечь на свою сторону. Некоторая неопределённость в американской политике держит в подвешенном состоянии и политическую ситуацию в Грузии и на Южном Кавказе.

«На фоне того, что сейчас происходит в США и есть неопределённость в американской внешней политике. С одной стороны, мы наблюдаем довольно честную игру со стороны администрации Трампа. Честную в том смысле, что они открыто говорят о своих мыслях и излагают мысли открыто, они не скрывают того, что хотят вести другую политику, и сейчас уже Россия не враг и не друг. И пытаются привлечь российского лидера Путина на свою сторону, поскольку Америка объявила торговую войну своим же союзникам в Европе, своим соседям Канаде и Мексике, а за океаном Китаю. Есть претензии у американской администрации к руководству ЮАР по поводу недвижимого имущества и земель белого населения и многое другое. То есть фактически Америка остаётся без союзников при Трампе. Его союзники – это правые европейские политики из сообщества, где ранее со стоял тот же Берлускони. Но вопрос, будут ли они определять повестку дня мировой политики в рамках ультраконсервативного реванша и откажутся ли от того курса, проводимого голобалистами при Байдене, при Обаме и других президентах. И неизвестно, что будет с американской политикой далее», – рассуждает Рцхиладзе.

Более того, эксперт считает, что прозападная оппозиция достигла определённых успехов, так как вовлекла в свои игры многих западных политиков и добилась принятия резолюции по Грузии в Европарламенте, на которую похоже будет ориентироваться и Великобритания в своей оценке руководства республики.

«Мы с вами уже обсуждали, что не уличные акции будут иметь решающее значение, хотя это важно, как будут развиваться события в рамках протестного движения. Но провалом я бы не назвал, поскольку оппозиционные силы добились того, что евроструктуры, а также те же американцы-лоббисты, те же американские парламентарии обратили своё внимание на Грузию и оценили очень негативно политику нынешних властей в отношении журналистов и участников протестов», – отмечает эксперт.

Подобное, по его мнению, не по душе и новой американской администрации, так как она декларирует необходимость следовать демократии.

«Это не может нравиться и администрации Трампа, которая заявляет о свободе. В качестве примера можно привести выступление вице-президента Венса в Мюнхене, который в своей прекрасной речи объяснил европейцам, что такое демократия. С одной стороны, Венс выступил против свержения власти, упомянув Румынию, где не допустили до второго тура фаворита президентской гонки, так как евробюрократии это было неугодно. Некоторые применяют этот случай к Грузии, так как Евросоюз не устраивает нынешнее правительство. Но можно повернуть эту ситуацию в обратную сторону и сказать, что вот смотрите – правительство Грузии подавляет свободу слова. Ведь сейчас началось наступление на ряд СМИ со стороны властей. Кроме этого, после упразднения мандатов депутатам от оппозиции, парламент у нас будет однопартийным, да еще и с сомнительной легитимацией, так как должен иметь хотя бы две трети членов номинальных, чтобы иметь возможность конституционных изменений. Сейчас этого нету», – отмечет неустойчивую позицию властей Грузии Рцхиладзе.

По его мнению, ситуацию усугубляет неопределённость позиции Трампа и его администрации по отношению к властям Грузии. Тем более, что в конгрессе и сенате США есть серьёзные лоббисты, выступающие за продолжение политики санкций в отношении грузинского руководства.

«То есть администрация Трампа может оценить нынешнюю власть как своего идеологического союзника, тем более что Орбан очень продвигает «Грузинскую мечту» в Америке. Но с другой стороны, там есть Джо Уилсон сопредседатель Хельсинской комиссии в конгрессе, который занимает обратную позицию, и это серьезный человек. Поэтому у «Грузинской мечты» остаются серьёзные проблемы, и они ждут, что скажет Трамп. Хотя он ничего не скажет по Грузии, я в этом уверен. У него нет пока что исчерпывающей информации о Грузии и сейчас важно, что ему положат на стол спецслужбы во главе с Тулси Габбард. И тут главное, как поработают помощники в сфере безопасности. Вот так формируется уже позиция администрации президента США, но пока там первую скрипку в создании мнения о Грузии играет лобби в конгрессе и сенате, где есть лоббисты, которые против «Грузинской мечты». В связи с этим, если Америка продолжит принимать санкции, так как они до сих принимаются в отношении нашего олигарха Иванишвили, то это одно. Но там ещё грядут санкции уже в английском парламенте, что даже важнее, чем американские санкции, поскольку будут блокироваться все счета в британских офшорах. Такой законопроект уже зарегистрирован в парламенте, а само руководство страны в лице правительства Стармера является сторонником той старой глобалистской школы. Поэтому я допускаю, что санкции могут быть приняты и они буду ориентироваться, в том числе на резолюцию Европарламента. Понятно, что Британия не член Евросоюза, но они будут это учитывать и будут смотреть, что другие европейские страны говорят. И это то же не в пользу грузинского руководства», – говорит Рцхиладзе.

Правда, не факт, что новая американская администрация однозначно поддержит грузинскую оппозицию, и это скажется на её активности. При этом попытки провести расследование эпохи правления Саакашвили, по мнению эксперта, ничего не дадут, так как это только попытка выиграть время до осени.