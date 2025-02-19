Власть и оппозиция Грузии замерли в ожидании прояснения позиции Дональда Трампа
В Грузии произошёл некоторый спад протестной активности, но ещё очень рано ставить точку, так как угроза майдана сохраняется. Это связано с тем, что обе стороны занимают выжидательную позицию, пытаясь выяснить позицию администрации Трампа в отношении Тбилиси и перегруппировывают свои силы.
Тем не менее, правящая партия «Грузинская мечта» предпринимает определённые усилия, чтобы укрепить своё положение, для чего в парламенте была создана Комиссия по расследованию преступлений периода правления Саакашвили, а силовые органы ведут расследование по поводу массовых беспорядков в ноябре-декабре прошлого года. Кроме того введены и законодательные ограничения на возможность проведения митингов и шествий.
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Эти вопросы мы обсудили с грузинскими экспертами – Темуром Пипия, Генсеком партии «Солидарность во имя мира», и Гулбаатом Рцхиладзе, политологом и руководителем Института Евразии.
Темур Пипия считает, что в Грузии отмечается лишь временный спад уличной активности. И даже несмотря на снижение численности, акции всё равно продолжаются, чтобы продемонстрировать непрерывность процесса борьбы с «Грузинской мечтой».
«Ситуация стабилизировалась сейчас в Тбилиси и по всей Грузии. Прозападные силы продолжают выступления, но эти выступления носят спонтанный характер и на них не наблюдается много митингующих. Но при этом мы не можем сказать, что майдан окончательно провалился. Дело в том, что противники правительства пытаются показать картину перманентности продолжения митингов, перманентности сопротивления. Их продолжают поддерживать хозяева из западноевропейских стран, а высокопоставленные лица делают соответствующие заявления в поддержку прозападной грузинской оппозиции.
Но складывается такое впечатление, что все они ждут, что будет с поддержкой со стороны Америки, как администрация Трампа будет поступать и продвигать свои интересы, в том числе в Грузии. Такое ощущение, что они тянут время до того момента, когда окончательно выяснится, какова будет политика США по отношению к Грузии и к правящей партии. И большой вопрос, будет ли она такая агрессивная, какой была при администрации Байдена, при соответствующей помощи американских финансовых групп, или нет. То есть в оппозиции сейчас экономят свои ресурсы, как моральные, так и людские, в том числе и финансовые», – отметил политик.
При этом Пипия приходит к выводу, что действия властей по расследованию массовых беспорядков и причастности к ним зарубежных организаций вместе с изменением порядка проведения мирных митингов повлияют на способность прозападной оппозиции продолжать активную борьбу.
«Однозначно эти меры дадут необходимый эффект, так как власти перешли сейчас в контрнаступление. Потому что оппозиция не смогла добиться успеха, не смогла организовать майдан и антиконституционный переворот, и вот сейчас инициатива оказалась в руках властей. В связи с этим они и закручивают гайки и это конечно будет иметь положительные упреждающие последствия. И это приведёт в итоге к маргинализации оппозиции, однозначно», – считает политик.
Он уверен, что созданная парламентская комиссия по расследованию деятельности Михаила Саакашвили на посту президента приурочена к предстоящим местных муниципальным выборам. Но в то же время не видит по этой теме особого рвения со стороны самой правящей партии, так как главная задача сохранить нынешнее большинство во всех структурах власти.
«Это сделано в первую очередь в целях успешного проведения предвыборной кампании, так как новая уже началась, потому что назначены местные выборы на 4 октября. Поэтому в рамках предвыборной кампании правящая партия и депутатский корпус и создали комиссию по расследованию преступлений времён Саакашвили, чего ожидает уже давно население Грузии.
И в итоге практические результаты эта комиссия будет давать, так как без этого они не смогут привлечь сторонников на новых выборах местного самоуправления. Насколько это будут масштабные и адекватные результаты с привлечением к ответственности преступников, последует ли запрет партии экс-президента «Единое национальное движение», как преступной политической организации, понесут ли наказание отдельные силовые структуры, которые принимали участие в преступлениях, будет зависеть от конкретной политической ситуации к октябрю этого года.
Но всё-таки создаётся впечатление, что «Грузинская мечта» не подходит принципиально к этому вопросу. Скорее всего, это стремление сохранить стабильность политической обстановки в стране, и чтобы оппозиция была в определенной узде. И здесь самоцелью не является очищение политической атмосферы Грузии и не ставится задача восстановление справедливости. Главный лейтмотив – это сохранение своего положения как правящей политической силы», – подчеркнул Пипия.
Гулбаат Рцхиладзе, в свою очередь, делает акцент на глубинные процессы и изменение соотношения сил в мире в рамках правоконсервативного реванша, когда трамписты пытаются отодвинуть глобалистов, а Россию привлечь на свою сторону. Некоторая неопределённость в американской политике держит в подвешенном состоянии и политическую ситуацию в Грузии и на Южном Кавказе.
«На фоне того, что сейчас происходит в США и есть неопределённость в американской внешней политике. С одной стороны, мы наблюдаем довольно честную игру со стороны администрации Трампа. Честную в том смысле, что они открыто говорят о своих мыслях и излагают мысли открыто, они не скрывают того, что хотят вести другую политику, и сейчас уже Россия не враг и не друг. И пытаются привлечь российского лидера Путина на свою сторону, поскольку Америка объявила торговую войну своим же союзникам в Европе, своим соседям Канаде и Мексике, а за океаном Китаю. Есть претензии у американской администрации к руководству ЮАР по поводу недвижимого имущества и земель белого населения и многое другое.
То есть фактически Америка остаётся без союзников при Трампе. Его союзники – это правые европейские политики из сообщества, где ранее со стоял тот же Берлускони. Но вопрос, будут ли они определять повестку дня мировой политики в рамках ультраконсервативного реванша и откажутся ли от того курса, проводимого голобалистами при Байдене, при Обаме и других президентах. И неизвестно, что будет с американской политикой далее», – рассуждает Рцхиладзе.
Более того, эксперт считает, что прозападная оппозиция достигла определённых успехов, так как вовлекла в свои игры многих западных политиков и добилась принятия резолюции по Грузии в Европарламенте, на которую похоже будет ориентироваться и Великобритания в своей оценке руководства республики.
«Мы с вами уже обсуждали, что не уличные акции будут иметь решающее значение, хотя это важно, как будут развиваться события в рамках протестного движения. Но провалом я бы не назвал, поскольку оппозиционные силы добились того, что евроструктуры, а также те же американцы-лоббисты, те же американские парламентарии обратили своё внимание на Грузию и оценили очень негативно политику нынешних властей в отношении журналистов и участников протестов», – отмечает эксперт.
Подобное, по его мнению, не по душе и новой американской администрации, так как она декларирует необходимость следовать демократии.
«Это не может нравиться и администрации Трампа, которая заявляет о свободе. В качестве примера можно привести выступление вице-президента Венса в Мюнхене, который в своей прекрасной речи объяснил европейцам, что такое демократия.
С одной стороны, Венс выступил против свержения власти, упомянув Румынию, где не допустили до второго тура фаворита президентской гонки, так как евробюрократии это было неугодно. Некоторые применяют этот случай к Грузии, так как Евросоюз не устраивает нынешнее правительство. Но можно повернуть эту ситуацию в обратную сторону и сказать, что вот смотрите – правительство Грузии подавляет свободу слова. Ведь сейчас началось наступление на ряд СМИ со стороны властей.
Кроме этого, после упразднения мандатов депутатам от оппозиции, парламент у нас будет однопартийным, да еще и с сомнительной легитимацией, так как должен иметь хотя бы две трети членов номинальных, чтобы иметь возможность конституционных изменений. Сейчас этого нету», – отмечет неустойчивую позицию властей Грузии Рцхиладзе.
По его мнению, ситуацию усугубляет неопределённость позиции Трампа и его администрации по отношению к властям Грузии. Тем более, что в конгрессе и сенате США есть серьёзные лоббисты, выступающие за продолжение политики санкций в отношении грузинского руководства.
«То есть администрация Трампа может оценить нынешнюю власть как своего идеологического союзника, тем более что Орбан очень продвигает «Грузинскую мечту» в Америке. Но с другой стороны, там есть Джо Уилсон сопредседатель Хельсинской комиссии в конгрессе, который занимает обратную позицию, и это серьезный человек.
Поэтому у «Грузинской мечты» остаются серьёзные проблемы, и они ждут, что скажет Трамп. Хотя он ничего не скажет по Грузии, я в этом уверен. У него нет пока что исчерпывающей информации о Грузии и сейчас важно, что ему положат на стол спецслужбы во главе с Тулси Габбард. И тут главное, как поработают помощники в сфере безопасности. Вот так формируется уже позиция администрации президента США, но пока там первую скрипку в создании мнения о Грузии играет лобби в конгрессе и сенате, где есть лоббисты, которые против «Грузинской мечты».
В связи с этим, если Америка продолжит принимать санкции, так как они до сих принимаются в отношении нашего олигарха Иванишвили, то это одно. Но там ещё грядут санкции уже в английском парламенте, что даже важнее, чем американские санкции, поскольку будут блокироваться все счета в британских офшорах. Такой законопроект уже зарегистрирован в парламенте, а само руководство страны в лице правительства Стармера является сторонником той старой глобалистской школы.
Поэтому я допускаю, что санкции могут быть приняты и они буду ориентироваться, в том числе на резолюцию Европарламента. Понятно, что Британия не член Евросоюза, но они будут это учитывать и будут смотреть, что другие европейские страны говорят. И это то же не в пользу грузинского руководства», – говорит Рцхиладзе.
Правда, не факт, что новая американская администрация однозначно поддержит грузинскую оппозицию, и это скажется на её активности. При этом попытки провести расследование эпохи правления Саакашвили, по мнению эксперта, ничего не дадут, так как это только попытка выиграть время до осени.
«Оппозиция Грузии, со свой стороны, делает вид, что она всегда была протрампистской. Конечно, она то же нервничает, поскольку Трамп не предсказуем. Расследования в отношении режима Саакашвили не будут иметь серьезного характера, так как это популизм, чтобы максимально растянуть время, показать, что якобы что-то изменится, Америка перезагрузит отношения с нами и так далее. И главная задача дотянуть до осени, а там уже будут муниципальные выборы и если они состоятся нормально, то значит, что уже вопрос легитимности парламента как бы снят с повестки дня», – подытожил глава Института Евразии.
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