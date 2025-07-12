Вице-спикер Сейма Польши: Мы требуем запрета бандеровских символов на Украине
Украина должна отказаться от героизации бандеровцев, виновных в геноциде поляков на Волыни, а также ввести запрет на символику гитлеровских коллаборационистов.
Об этом заявил вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украинская сторона, называя это польско-украинской войной или трагедией и конфликтом, в котором неизвестно, кто был виновником, а кто жертвой, распространяет историческую неправду», – сказал вице-спикер.
Он назвал Волынь «нашей территорией», подчеркнув, что поляки выступают «против увековечения памяти Степана Бандеры, продвижения его идеологии и установки памятников палачам».
«Прекращения в Украине культа преступников и преступных организаций, официальных извинений со стороны украинского государства, а также запрета демонстрации символов, связанных с организациями, совершившими геноцид на нашей территории», – цитирует Босака польский портал Onet.
Вице-спикер раскритиковал назначение на должность главы Института нацпамяти Украины бывшего функционера террористической группировки «Азов» (запрещена в РФ).
«Назначаются лица с взглядами, связанными с украинским бандеризмом и национализмом», – сказал он.
Вице-спикер обратил внимание, что мероприятия в память о жертвах Волынской резни проигнорировали организации многочисленных украинских беженцев в Польше.
«На этих церемониях не присутствует ни один представитель украинского меньшинства, численность которого, предположительно, превышает миллион».
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