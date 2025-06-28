Зеленский отдал «нацпамять» Украины нацистам «Азова»

После неприлично затянувшейся паузы украинские власти определились с кандидатурой нового главы «Украинского института национальной памяти» – центрального исполнительного ведомства, курирующего в стране процессы т. н. «деколонизации» и националистической пропаганды, включая глорификацию на государственном уровне разного рода спорных и сомнительных исторических деятелей.

Первым главой и создателем этого «Института» был ныне покойный многолетний экс-депутат и еще советской закалки академик Игорь Юхновский – номенклатурный дедушка, обласканный Кучмой и Ющенко и проталкивавший в публичном дискурсе сомнительную идею «примирения» бойков Красной Армии и УПА. Впрочем, в те годы УИНП еще не стал той всемогущей националистической инквизицией, какой мы знаем ее теперь.

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После смерти Юхновского эстафету подхватил и превратил УИНП в то, чем он является и поныне, националистический пропагандист из более молодого поколения, ныне депутат парламента от партии пятого президента Украины Петра Порошенко Владимир Вятрович. Тут уже процессы «декоммунизации» и пихания во все щели и дыры «героев УПА» развернулся во всю ширь и мощь.

Последним по счету главой «института» был академический историк Антон Дробович. Он, несмотря на то, что в целом плыл по течению в заданной его предшественниками парадигме, все же сохранял, насколько мог, остатки академической объективности и даже местами тормозил прыть особо ретивых хунвейбинов в части переименований, чем заслужил их нелюбовь и под конец своего руководства рассорился с целым рядом видных «деколонизаторов».

Последние несколько месяцев УИНП был «сиротой», управляясь чиновницей-ноунеймом, работавшей при Дробовиче завхозом этой лавочки. Понятно, на фоне второго пришествия Трампа, переговоров в Стамбуле и затрещавшего фронта у Зеленского были дела поважнее.

Но вот, 27 июня министерство культуры и стратегических коммуникаций радостно сообщило о назначении Александра Алферова главой Украинского института национальной памяти. В министерском сообщении нового назначенца аттестуют вполне нейтрально – «украинский историк, теле и радиоведущий, общественный и военный деятель»

С 2010 года Алферов являлся научным сотрудником Института истории Украины НАН Украины. Он является автором, соавтором и составителем 15 книг и более 100 научных статей.

Однако совсем не этим известен новый глава УИНП широким массам украинской политизированной публики. И об этом обстоятельстве не преминули напомнить его старые побратимы. Дело в том, что Алферов – не просто какой-то там академический историк, как его предшественник. Прежде всего он – праворадикальный политический активист, еще до войны заявивший о себе в качестве пресс-секретаря ультраправой партии «Национальный корпус», выросшей из запрещенного в России и известного по всему постсоветскому пространству и далеко за ее пределами полка «Азов».

В ряды «Азова» Алферов вступил еще в 2014 году, на волне победы второго майдана. Восемь лет Алферов «терся» в окружении «Белого вождя» Андрея Билецкого, ходил на совместные с беглым российско-белорусским нацистом Коротких- «Боцманом» эфиры на тогда еще не запрещенный телеканал Евгения Мураева «НАШ», активно критиковал Зеленского за «зраду и капитуляцию».

Но с началом войны снова натянул камуфяж, встав под знамена с вольфсангелем – сначала как офицер ССО «Азов-Киев», а с сентября 2022 года, после ребрендинга «Азова» и его окончательной интеграции в структуру ВСУ – офицер 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, начальник группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала.

«Внес значительный вклад в просвет личного состава для его мотивированности и сплоченности», — говорится в сообщении 3-й отдельной штурмовой бригады в соцсети.

Одним из его «достижений» в этот период называют кураторство над выставкой под весьма героическим названием «В стальных штормах», проводившей визуаьную аналогию между 3-ей штурмовой бригадой ВСУ и дивизией СС «Галичина». По украинским СМИ до сих пор гуляет снимок-коллаж с той выставки: внизу – бойцы ваффен-СС Галичина, вверху – такое же количество бойцов Третьей штурмовой.

Стоит отметить, что наш майор запаса пребывал достаточно далеко от фронта и шансов уйти к Бандере имел, прямо скажем, немного. А в 2024 году наш «герой нации» и вовсе уволился из ВСУ по «уважительной причине» – как отец четырех детей. Ну правда, грех оставлять их сиротами.

Зато он уже в годы войны развил бурную деятельность в тылу, в качестве главы экспертной группы по дерусификации в Киеве – под крылом у Кличко. Именно эти «эксперты» ответственны за большую часть переименований украинской столице начиная с 2022 года.

К этому времени относится его программное интервью киевскому изданию Твоє Місто под говорящим заголовком: «Ни щорсов, ни ватутиных в Киеве быть не может». Именно так – с маленькой буквы.

Ниже предлагаю вашему вниманию несколько цитат оттуда. Так сказать, для чистоты понимания того, что за человек отныне будет радеть за «сторическую память» Украины.

«В понятии дерусификации скрыта реальность, что Русь и русское – это наше. Те, кто любят Львов, знают, что в последней трети XIV века во Львове чеканили серебряные монеты, на которых было написано «moneta russie», русская монета. Мы все прекрасно понимаем, что русский – это прилагательное. Бесспорно, князья были русскими, Киев был русской столицей, но кто был русским? Во множественном числе наши предки назывались Русь, а в единственном – русин. Русские – это были наши холопы, которые жили на периферии, были, скажем так, в статусе рабов нашего государства».

Не менее интересна специфика взглядов Алферова на идущий сейчас полным ходом на Украине процесс «деколонизации»:

«Не понимаю термин «деколонизация», который сейчас стал очень модным. Какие-то «обезьяны» решили, что если ООН признала, что страны, которые когда-то были колониями, имеют право просить деньги у своих метрополий, то наши сильно мудрые «обезьяны» недавно решили, что нам нужно тоже позиционировать Украину как государство, которое было колонией Российской империи, и, возможно, что-то из этого получить. Если мы говорим о том, что были колонией, то, соответственно, мы в процессе деколонизации убираем все, что связано с нашим колонизатором. Итак, сначала мы должны деколонизировать академика Российской императорской академии наук Тараса Шевченко, первого украинца-путешественника, который жил в Российской империи, офицера Юрия Лисянского. Но за Шевченко последуют все остальные: Николай Васильевич Гоголь, внук крепостного Полтавской губернии Антон Палыч Чехов – все, в том числе ваши и мои предки, кто хоть как-то достиг звания ефрейтора или еще кого-то. Нужно использовать термин «деимпериализация», потому что с ним мы оставим академика Российской императорской академии наук Шевченко украинцем, как и Гоголя, Чехова, еще многих людей, которые так или иначе должны были работать в пределах империи, как это было во Французской, Германской, Австро-Венгерской империях».

О переименованиях и сносе памятников в Киеве:

«Сейчас в Украине война, но очень многие политики живут по законам невоенного положения. Когда они говорят, что сносить памятник Ватутину нельзя, потому что это захоронение… Ну, извините, военное положение. А если его завтра снесет какая-нибудь ракета? Мы в Киеве недавно «отбили» переименование станции «Дорогожичи», которая является историческим названием, в станцию «Бабий Яр». Представьте себе, будет станция «Бабий Яр», «Буча», «Поражение под Берестечком», «Чернобыльская». Мы с вами сами портим атмосферу восприятия Киева как столичного города, берем на себя боль, которую пытаемся таким образом умножать. Возможно, кому-то не очень умному не нравится, что он будет жить возле станции метро «Зверинецкая», потому что это что-то напоминает зверинец. Тогда пусть это «умное» уезжает из Киева, потому что это человек, который не воспринимает название, которому тысяча лет и которое в последние годы было утрачено в Киеве. Здесь либо будь вечным гостем и молчи, либо уезжай из этого города».

О перспективах сосуществования с Россией после войны:

«Нам оккупанты напоминали о битве под Бородино, о «Смутных временах», Минине и Пожарском. Нам давали другую историю о Петре I и его гардемаринах и так далее… Давайте честно расставим точки над «і» над этими вопросами, признаемся друг другу, что и они, и мы неправильно вели себя в 1920-30-е годы, пройдем это как урок для всех поколений. Если Российская Федерация исчезнет, распадется на дагестанцев, чеченцев, бурятов, то польская нация не исчезнет, и украинская нация не исчезнет».

Однако, хватит. Думаю и из этого вы уже прекрасно поняли, что и тамада теперь в УИНП хороший, и конкурсы у него будут интересные. Правда, о какой-либо связи с наукой – даже в весьма сомнительной версии Вятровича и куцей до безобразия версии Дробовича – украинской исторической памяти придется забыть. Теперь это будет безраздельное царство не просто фолк-хистори, но самой что ни есть оголтелой политической целесообразности. Причем идеологически мотивированной с крайне правого фланга.

А за Антон Палыча Чехова и Гоголя реально боязно.