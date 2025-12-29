Украина энергично готовится к забегу по граблям 2019-го

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный показал себя бездарным политиком, но может легко обойти Зеленского на выборах – так же, как тот в своё время обошёл Порошенко.

Об этом на канале «Politeka» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как политтехнолог, могу сказать, что начали минусовать Залужного, и то, что время от времени его спичрайтеры выбрасывают иногда тезисы, которые противоречат один другому. Это показывает, что его уровень еще, как политика, ниже плинтуса, он даже не в состоянии контролировать то, что ему пишут. Посидел послом в Британии на большую политическую дорожку. Очевидно, готовится к президентской кампании. Это вступает в резкий диссонанс с образом «железного генерала», который списался по ВЛК меньше, чем за сутки. Естественно, это не добавляет ему баллов в глазах военнослужащих. Железный против потужного. Пока по социологии и по моим внутренним ощущениям сделает и в первом, и во втором туре, потужный пролетает. Но это если будет более-менее честно, а у нас честных выборов давно не было», – отметил Золотарев.