Зе-политолог: Трамп понимает и воспринимает логику Путина
Нынешние президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, якобы близки по своему мировоззрению.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий Зе-офис политолог Владимир Фесенко.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он говорит, что в некоторых моментах Трамп и Путин «мыслят схожим образом».
«Например, отношение к суверенитету других стран, что великие государства могут все, а другие должны подчиняться. Великие государства между собой должны договариваться, другие должны выполнять. Такое негативное, я бы сказал пренебрежительное, отношение к суверенитету отдельных стран», – скулил Фесенко.
Впрочем, он добавил, мол, нельзя говорить, что Трамп играет на стороне Путина.
«Проблема в том, что он воспринимает логику Путина. Логику, где не право, справедливость и ценности должны все решать, как это было в США в большинстве случаев, в том числе и в отношении к нам, особенно во время нынешней полномасштабной войны против российского нашествия. Но право силы решает. Здесь, к сожалению, у них есть схожие подходы», – сокрушается Фесенко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: