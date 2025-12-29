Зе-политолог: Трамп понимает и воспринимает логику Путина

Игорь Шкапа.  
29.12.2025 18:18
  (Мск) , Киев
Нынешние президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, якобы близки по своему мировоззрению.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий Зе-офис политолог Владимир Фесенко.

Он говорит, что в некоторых моментах Трамп и Путин «мыслят схожим образом».

«Например, отношение к суверенитету других стран, что великие государства могут все, а другие должны подчиняться. Великие государства между собой должны договариваться, другие должны выполнять. Такое негативное, я бы сказал пренебрежительное, отношение к суверенитету отдельных стран», – скулил Фесенко.

Впрочем, он добавил, мол, нельзя говорить, что Трамп играет на стороне Путина.

«Проблема в том, что он воспринимает логику Путина. Логику, где не право, справедливость и ценности должны все решать, как это было в США в большинстве случаев, в том числе и в отношении к нам, особенно во время нынешней полномасштабной войны против российского нашествия. Но право силы решает. Здесь, к сожалению, у них есть схожие подходы», – сокрушается Фесенко.

