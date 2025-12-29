Зе-политолог: Трамп понимает и воспринимает логику Путина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нынешние президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, якобы близки по своему мировоззрению.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий Зе-офис политолог Владимир Фесенко.

Он говорит, что в некоторых моментах Трамп и Путин «мыслят схожим образом».

«Например, отношение к суверенитету других стран, что великие государства могут все, а другие должны подчиняться. Великие государства между собой должны договариваться, другие должны выполнять. Такое негативное, я бы сказал пренебрежительное, отношение к суверенитету отдельных стран», – скулил Фесенко.

Впрочем, он добавил, мол, нельзя говорить, что Трамп играет на стороне Путина.