Мы считаем украинскими только территории ЛДНР и Крыма, а не население – укро-политолог

Украине ни в коем случае нельзя позволить, что на будущих выборах голосовали ее граждане, которые живут в России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий Зе-офис политолог Владимир Фесенко.

«Меня беспокоит, что тема выборов рассматривается в контексте мирных переговоров, и даже является одним из пунктов мирного плана. Почему это опасно? Потому что Россия здесь выдвигает свои требования. И вот именно в этом опасность. Не только в том, что сказал Путин на прямой линии о пяти или 10 миллионах украинских граждан, которые якобы есть в России и которые должны принять участие в выборах», – рассуждал укро-эксперт.

По его словам, «это не совсем украинские граждане», поскольку их якобы заставили принять гражданство России.