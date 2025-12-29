Мы считаем украинскими только территории ЛДНР и Крыма, а не население – укро-политолог

29.12.2025 20:44
Украине ни в коем случае нельзя позволить, что на будущих выборах голосовали ее граждане, которые живут в России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий Зе-офис политолог Владимир Фесенко.

«Меня беспокоит, что тема выборов рассматривается в контексте мирных переговоров, и даже является одним из пунктов мирного плана. Почему это опасно? Потому что Россия здесь выдвигает свои требования.

И вот именно в этом опасность. Не только в том, что сказал Путин на прямой линии о пяти или 10 миллионах украинских граждан, которые якобы есть в России и которые должны принять участие в выборах», – рассуждал укро-эксперт.

По его словам, «это не совсем украинские граждане», поскольку их якобы заставили принять гражданство России.

«Поэтому говорить, что это украинские граждане даже с формальной точки зрения – нельзя. Гражданами Украины являются те, кто сохранил связь с Украиной, кто остается зарегистрированным избирателем в Украине. И это нужно еще подтвердить.

И, безусловно, ни в коем случае нельзя проводить голосование, неважно, выборы или референдум, на оккупированных территориях, тем более на территории страны, с которой мы воюем. Ну, я имею в виду на канонической территории РФ в Москве, Петербурге», – вещал Фесенко.

