Бунт на украинском «Титанике»: посол в Японии признал крах Украины
Деградация государственного управления на Украине достигла своего апогея.
С этими словами сложно спорить, но есть пикантная деталь: к соответствующему выводу в статье для издания «Зеркало недели» приходит действующий украинский дипломат – посол в Японии Сергей Корсунский, задача которого вроде защищать свою страну на международной арене.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Автор считает, что для настоящих гарантий безопасности «не нужно быть большим государством — нужно идти по пути Северной Кореи».
Досталось от него и России, и Китаю, и США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Народ, читающий больше всего в мире», оказался наиболее пригодным для тотального преобразования в ватное стадо. Цивилизация, которой тысячи лет, исчезла под толстым пластом современного коммунистического маразма, а «лучезарный град на вершине горы» превратился в одну большую башню Трампа», – упражняется в завуалированном злословии Корсунский.
Далее пришел черед страны, назначившей его послом.
«В Украине деградация государственной системы управления, и без того хромающей на обе ноги с момента избрания Кравчука президентом, достигла апогея. Даже роялисты и фанатики отдельных политиков, пропоненты неограниченного капитализма и олигархи, депутаты всех прошлых и будущих созывов уже взывают о необходимости наконец разработать новую Конституцию, сформировать сбалансированную и уравновешенную систему власти, создать настоящие, а не фейковые политические партии, сформулировать принципы социального договора, которые объединили бы нации, но воз и ныне там», – подчеркивает дипломат.
По его мнению, украинское руководство с 2022 года тиражировало бесполезные планы и формулы.
«Казалось бы, за четыре года войны мы прошли все круги ада — от победы за два месяца от Арестовича, череду победных саммитов и единственно верных формул мира, заявлений в поддержку Украины, которыми теперь можно покрыть Землю вдоль экватора, до необходимости искать компромисс со своей совестью и народом.
Но все равно любимые развлечения — гадание на фамилиях, политические прогнозы на основе того, двигает ли правой рукой Путин и как именно стоит в кадре его кресло, брился ли Уиткофф перед встречей в Майами и почему он улыбается Путину, а не Умерову, — никуда из общественного дискурса не делись. К счастью, мышление как способ существования белковых тел еще не умерло, но отчаянно борется за выживание», – выносит приговор и власти, и украинскому обществу Корсунский.
Похоже, на своей нынешней должности после такой статьи он долго не задержится. Впрочем, не исключено, что это сознательный демарш дипломата, и он, осознавая неминуемый крах режима, спешит покинуть идущий на дно украинский Титаник. Потом всегда можно заявить, мол, уволили за неудобную правду и получить проходное место в списках идущих на смену Зеленскому. Это классика. Как говорил герой рязановского «Гаража»: «Вовремя предать — значит предвидеть».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: