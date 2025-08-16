Сообщения из Сербии напоминают сводку боевых действий: протестующие против президента страны Александра Вучича и его Сербской прогрессивной партии (СПС) нападают на полицию, а также атакуют офисы правящей партии по всей стране.

Сам же Вучич заявил, что в Сербии не будет гражданской войны, а сам он не собирается бежать из страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для меня лично самыми страшными оказались кадры из Нового Сада (второй по величине город страны, столица автономной Войводины), где вечером 13 августа «протестанты» в масках сначала разгромили, а потом сожгли штаб-квартиру СПС в этом городе. К счастью, никто не погиб, в отличие от офиса Партии регионов на улице Липской в Киеве 18 февраля 2014 года, где работало несколько моих друзей.

Тогда «майдановцы» во главе с Татьяной Чорновил подожгли здание, и в нём задохнулся инженер партийного офиса, пенсионер Владимир Захаров. Но поскольку об этом случае сербские СМИ не знают, то они сравнивали события в Новом Саде с трагедией 2 мая 2014 года в Одессе, до чего в Сербии пока не дошло.

Александр Вучич во время штурма офиса своей партии в Новом Саде находился в палаточном городке своих сторонников в центре Белграда. В это время городок атаковала толпа из нескольких тысяч людей, но их оттеснила полиция. Вучич при этом заявил, что приехал к людям, «которые ни на кого не нападают, которые защищают только своё и никого не трогают». Позже из штаба МВД Сербии президент, оценивая события в Новом Саде, сказал, что «благодаря мудрости и терпению огромного числа граждан нам чудом пока удалось сохранить мир».

Однако ни протестующим, ни стоящим за ними структурам Еврсоюза мир в Сербии не нужен. 14 августа еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос осудила… «нападения на граждан и журналистов в Сербии». А в Европейской комиссии официально заявили:

«Наша позиция ясна: право на мирные собрания и свободу выражения мнения в Сербии должны соблюдаться, а компетентные органы обязаны защищать участников собраний от травм или насилия».

Воодушевлённые такой поддержкой, протестующие объявили, что «сегодня режим треснет по швам», и вечером в четверг бросились в атаку на здания СПС по всей Сербии. Был уничтожен ещё один офис правящей партии в Новом Саде, только благодаря полиции уцелела главная штаб-квартира СПС в Белграде, находящаяся рядом со зданием Генерального штаба, жёсткие столкновения протестующих с полицией произошли в Валево и Нише.

Кроме того, по отработанной на Украине технологии, группы «активистов» пытались атаковать личные дома руководства Сербии. Причём нападавших было не так уж много – около 1500 человек в Новом Саде и 3000 в Белграде, но им никто особо не противостоял. При этом с начала протестов в ноябре 2024 года офисы СПС подвергались нападениям более 750 раз.

Утром 15 августа глава МВД Ивица Дачич заявил, что в ходе протестов накануне пострадали 75 сотрудников полиции, а за последние три дня – 121 сотрудник полиции, девять из которых получили серьезные травмы. Задержаны 37 человек, нападавших на полицию.

Однако сербские СМИ, даже провластные, уверены, что все задержанные очень скоро выйдут на свободу – как это происходит с ноября прошлого года. Фактически Вучич уже давно не контролирует ни суды, ни прокуратуру, которые, особенно на среднем уровне, открыто выполняют команды из представительства ЕС в Белграде.

Вечером 15 августа в студии государственного телеканала РТС президент Сербии пообещал, что в стране не будет гражданской войны, а оппозиция не дождётся его бегства. «Я никуда отсюда не уеду», – заявил Вучич.