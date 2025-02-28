В Раде объявили о создании властью системы зачистки информационного пространства

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За все периоды ущемления свободы слова на Украине такой цензуры, как сегодня, не было никогда.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе заседания Верховной рады заявила депутат Виктория Сюмар.

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«Коллеги, я в сфере медиа работаю с 1998 года. Я видела разные периоды цензуры и периода Кучмы, когда там Медведчук тоже у нас руководил и пробовал монополизировать информационное пространство, я видела, как все это приводило к революциям», – сказала она.

При этом политик считает, что действующая украинская власть превзошла своих предшественников.