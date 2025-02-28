В Раде объявили о создании властью системы зачистки информационного пространства

Игорь Шкапа.  
28.02.2025 15:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина, Цензура


За все периоды ущемления свободы слова на Украине такой цензуры, как сегодня, не было никогда.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе заседания Верховной рады заявила депутат Виктория Сюмар.

За все периоды ущемления свободы слова на Украине такой цензуры, как сегодня, не было...

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«Коллеги, я в сфере медиа работаю с 1998 года. Я видела разные периоды цензуры и периода Кучмы, когда там Медведчук тоже у нас руководил и пробовал монополизировать информационное пространство, я видела, как все это приводило к революциям», – сказала она.

При этом политик считает, что действующая украинская власть превзошла своих предшественников.

«Такого уровня зачистки информационного пространства, как есть сегодня, не было за все это время. Вы создали систему государственной цензуры под эгидой борьбы со всеми, вы действительно не защищаете Украину от информационных влияний. Что там сегодня с частью Медведчука в канале «1+1»? Может быть, напомните мне, кто был руководителем этого телеканала и заработал там 40 миллионов долларов», – заявила Сюмар.

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