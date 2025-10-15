Укро-врачи не глядя отправляют в ВСУ туберкулёзников и циррозников

Украинская система сама себе создаёт проблемы, из которых потом приходится выпутываться с троекратными затратами ресурсов.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Близнюка заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если посчитать количество людей, тех, что мы насильно притянули в ряды вооружённых сил – я думаю, где-то на уровне до 20% эти люди через месяц-полтора уже находятся в госпиталях. И не по причине их ранения, а по причине того, что у них хронические заболевания появились ещё до того, как их призвали. Но ВЛК закрыла на это глаза, потому что им надо ставить галочки «здоров-здоров-здоров». И вопрос в том, что мы сейчас тратим огромное количество денег, ресурсов, потому что сейчас уже пишут, что у него туберкулёз появился в результате прохождения военной службы. Хотя тот туберкулёз у него или цирроз печени появился значительно раньше, чем он был призван. Просто ВЛК на это не обратила внимание», – возмущался укро-генерал.