Украинский командующий: «Готовлю русским сюрпризы. Умирать будут пачками»

В Сумской области ВСУ удалось стабилизировать ситуацию.

Об этом в интервью изданию «Телеграф» заявил командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ бригадный генерал Олег Апостол.

«Я руководствуюсь таким правилом: счастье любит тишину. В общем, в настоящее время ситуация частично стабилизирована. Конечно, есть понимание, где нам нужно усилиться или нарастить усилия. Населенный пункт Андреевка уже освобожден, еще один освободим в ближайшее время», – сказал генерал.

При этом он утверждает, что внедряются технологические новинки, но отказался делиться подробностями, заметив, что русские «детально изучать это интервью».

«Могу сказать так: сейчас я готовлю сразу два сюрприза оккупантам. Для одного у меня уже все есть, для другого нужно немного ресурсов и времени, но мы это планируем вот-вот реализовать. Если все удастся, врагу будет очень тяжело. Это касается и технологического, и инженерного улучшения наших позиций. Мы сделаем россиянам такие килл-зоны, что они будут умирать пачками. Если придут туда, то сегодняшние потери покажутся им минимальными», – угрожает Апостол.

Отметим, что в Сумской области продвижение ВС РФ после переброски украинских резервов застопорилось, а на одном из участков ВСУ удалось контратаковать и отбить село Кондратовка. При этом ряд населенных пунктов области остаются под контролем России.

С другой стороны, это направление для России не входит в число основных, играя роль в распылении резервов ВСУ, а основные события происходят в Донбассе, где российская армия ведет бои за Красноармейск и приближается к Константиновке, Красному Лиману и Северску.