Украина загоняет себя в европейскую периферию с утратой суверенитета
Западные гарантии безопасности, не упакованные в решение ООН, а предоставленные «партнерами», загоняют Украину на периферию Европы, из которой будет не выбраться.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Война загоняет нас в положение европейской периферии. И это стратегически крайне невыгодная роль. Если мы окажемся в этой роли, мы из нее очень долго не выскочим. Я повторюсь, если мы пойдем по модели западного колпака безопасности и в схеме противостояния, без глобальных институций, которые позволяли бы нам более гибко обеспечить свою безопасность, без ООНовской модели, то это еще будет означать определенное ограничение своих суверенных возможностей.
Нам все сложнее будет принимать самостоятельные решения, потому что мы будем под этим колпаком. Вначале это будет выглядеть как гарантия безопасности и устойчивости, но по факту это будет означать огромное количество ограничений, с которыми мы в итоге столкнемся. Связаны они с нашей огромной финансовой зависимостью, институционально-технологической, я уж не говорю о политической», – заявил Ермолаев.
