Украина загоняет себя в европейскую периферию с утратой суверенитета

Анатолий Лапин.  
28.08.2025 15:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 239
 
Война, Дзен, Украина


Западные гарантии безопасности, не упакованные в решение ООН, а предоставленные «партнерами», загоняют Украину на периферию Европы, из которой будет не выбраться.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные гарантии безопасности, не упакованные в решение ООН, а предоставленные «партнерами», загоняют Украину на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Война загоняет нас в положение европейской периферии. И это стратегически крайне невыгодная роль. Если мы окажемся в этой роли, мы из нее очень долго не выскочим. Я повторюсь, если мы пойдем по модели западного колпака безопасности и в схеме противостояния, без глобальных институций, которые позволяли бы нам более гибко обеспечить свою безопасность, без ООНовской модели, то это еще будет означать определенное ограничение своих суверенных возможностей.

Нам все сложнее будет принимать самостоятельные решения, потому что мы будем под этим колпаком. Вначале это будет выглядеть как гарантия безопасности и устойчивости, но по факту это будет означать огромное количество ограничений, с которыми мы в итоге столкнемся. Связаны они с нашей огромной финансовой зависимостью, институционально-технологической, я уж не говорю о политической», – заявил Ермолаев.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить