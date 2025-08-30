Украина поразила еще два российских НПЗ – нефтяные воротилы не шевелятся с защитой

Украина заявила о поражении беспилотниками минувшей ночью двух НПЗ в России – Краснодарского и в Сызрани Самарской области. Причем, последний подвергается удару уже второй раз за последние дни.

При этом враг не скрывает, что целью атак является провоцирование топливного кризиса в России (как следствие – уже начавшегося роста цен, дефицита и недовольства населения). Противник публикует сведения о том, сколько бензина и дизеля публикуется на каждом заводе, подсчитывая долю в общем балансе России, предвкушая создание экономических проблем.

Военкор Дмитрий Стешин напоминает, что, по некоторым данным, ВСУ уже вывали из строя 17% российской нефтепереработки. Этого можно было избежать, например, внедрив строительство специальных куполов против дронов – они недорогие, а технология отработана. Причем, все было описано больше года назад.

«Закончилась эта история с антидроновыми куполами привычно – ничем. У нас нет войны, нет регламентов для защитных сооружений от подобных угроз, пожарники и страховщики вообще клали на все это плашмя. Плюс, проблема на стыке ведомств – МО и бизнеса. Хохлы это знают и с удовольствием бьют в эту болевую точку», – указывает Стешин.

Обозреватель Михаил Онуфриенко подтверждает: предложения по защите НПЗ озвучивались давно, однако ответственные лица их демонстративно проигнорировали.

«Летом 2023 года у нас было большое турне по предприятиям топливно-энергетического комплекса, где мы предлагали комплексную защиту от БПЛА, начиная с системы раннего акустического обнаружения, интегрированной с дронами-перехватчиками, и заканчивая техническими преградами на дроноопасных направлениях (мачты, сетки, аэростаты заграждения). По сравнению со стоимостью НПЗ и даже со стоимостью хранящегося топлива – цена копеечная. «Уйдите с глаз, нищеброды, не мешайте серьезным людям заниматься бизнес-творчеством», – гордо заявили нам чиновники от ТЭК».

Военкор Сергей Шилов предупреждает, что удары ВСУ по НПЗ – это и есть та самая «война на истощение» с точки зрения Киева.