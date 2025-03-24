Турецких гастарбайтеров погонят на восстановление Украины – американский дипломат

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На восстановление Украины потребуется около полутриллиона долларов

Об этом экс-посол США на Украине, экс-помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт заявил на конференции в Атлантическом совете (нежелательная в России организация), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если нам повезет, и боевые действия в стране прекратятся в ближайшие недели, мир и, в частности, Европа столкнутся с огромной задачей по восстановлению, сравнимой с планом Маршалла. По оценкам МВФ на восстановление Украины потребуется около полутриллиона долларов. Это связано с тем, что Путин разрушил значительную часть энергетического сектора Украины, около 50% генерации. Восстановление энергоснабжения будет одним из главных приоритетов для восстановления экономики страны», – рассуждал Пайетт.

Он выразил надежду, что задачи по восстановлению Украины возьмут на себя турецкие компании, а американские компании станут их главными партнерами.