В США сторонники президента Дональда Трампа не понимают, почему украинцы ругают американского президента, который поддерживает киевский режим.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога, обращаясь к украинским политикам, заявил экс-представитель НАТО в России трампист Гарри Табах.

Он говорит, что сторонники Трампа не понимали, зачем на Украине объявляют нынешнего президента США сторонником России и врагом Киева.

«Многие годы я и моё окружение, блогеры русскоязычные в Америке, которые проукраинские, нас большинство проукраинских, но 90% нас республиканцы и за президента Трампа, говорили: «Вы зачем это делаете? Вы понимаете, что это переводится и нашими разведывательными, и контрразведовательными органами, и другими компаниями. Это кладётся на столы людей, которые имеют влияние», – сказал американец.

По его словам, «народ это возбуждает».