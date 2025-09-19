Трамп над нами издевается, – российский полковник

Анатолий Лапин.  
19.09.2025 12:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1071
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Спецоперация, Украина


России пора переходить к действиям, в том числе на территории третьих стран, поставляющих на Украину оружие, – в том числе, пускать под откос грузовые поезда.

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России пора переходить к действиям, в том числе на территории третьих стран, поставляющих на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В жутких количествах западное оружие ползет на Украину. Мы знаем, где перегружается, мы уже знаем количество. Над нами уже издеваются и Трамп, и все натовские генералы: «А мы уже поставили».

Вот вчера Трамп обещал, а он сегодня говорит: «А это уже на Украине, уже у Зеленского». Так, может быть, надо нам заходить с другой стороны, решать еще одну труднейшую проблему, бить эти все потоки вооружения на дальних подступах?

Да, у нас есть некоторые жиденькие факты, – вагоны пускаем под откос, как это было в Винницкой области, и подполье поднимает голову. Но, мне кажется, что все амбициозные планы Запада о дальнейших поставках оружия должны быть сломаны тем, что мы должны перекрыть эту дыхалку, уничтожить, сжигать, рвать, пускать под откос, чтобы даже самому тупому политику западному стало понятно, что это все бесполезная вещь.

Вот эти все поставки западные, они должны быть похожи на ведро без дна – сколько в него ни заливай воды, столько оно должно и вытекать оттуда», – заявил Баранец.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить