Трамп над нами издевается, – российский полковник
России пора переходить к действиям, в том числе на территории третьих стран, поставляющих на Украину оружие, – в том числе, пускать под откос грузовые поезда.
Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В жутких количествах западное оружие ползет на Украину. Мы знаем, где перегружается, мы уже знаем количество. Над нами уже издеваются и Трамп, и все натовские генералы: «А мы уже поставили».
Вот вчера Трамп обещал, а он сегодня говорит: «А это уже на Украине, уже у Зеленского». Так, может быть, надо нам заходить с другой стороны, решать еще одну труднейшую проблему, бить эти все потоки вооружения на дальних подступах?
Да, у нас есть некоторые жиденькие факты, – вагоны пускаем под откос, как это было в Винницкой области, и подполье поднимает голову. Но, мне кажется, что все амбициозные планы Запада о дальнейших поставках оружия должны быть сломаны тем, что мы должны перекрыть эту дыхалку, уничтожить, сжигать, рвать, пускать под откос, чтобы даже самому тупому политику западному стало понятно, что это все бесполезная вещь.
Вот эти все поставки западные, они должны быть похожи на ведро без дна – сколько в него ни заливай воды, столько оно должно и вытекать оттуда», – заявил Баранец.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: