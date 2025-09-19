Трамп над нами издевается, – российский полковник

России пора переходить к действиям, в том числе на территории третьих стран, поставляющих на Украину оружие, – в том числе, пускать под откос грузовые поезда.

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

