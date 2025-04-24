Трамп готов слить Украину, чтобы поставит на место ЕС – Бортник
Дональда Трампа устроит любое окончание войны на Украине, даже если это будет падение режима.
Об этом в эфире видеоблога «Apasov» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий попросил объяснить «четкие критерии победы Трампа в Украине?»
«Окончание войны и Нобелевская премия мира. Для США практически любое окончание войны – хорошее. Если не дай бог Украина проигрывает эту войну, потому что не послушались Трампа. Тогда все равно Украина прибежит к ногам Трампа. Помните, как Трамп пародировал те страны, которые просили снять тарифы с них? Так и мы будем просить, умолять, сэр, пожалуйста, сэр, помогите.
Европа то же самое. Европа при ухудшения ситуации на Украине бросится в ноги к Трампу, будет согласна на большее, нежели сейчас. Трамп может быть заинтересован, Америка может быть заинтересована, чтобы еще какое-то время нас потрепала Москва, пока мы не согласимся принять его реальность», – сказал Бортник.
«Европа сейчас вне геополитического расклада. Ее не приглашают на переговоры, то есть она не игрок просто. Пытаются вернуть субъектность геополитическую. Для Трампа нужно как минимум сократить издержки, максимум – завершить проблему, которую создал Байден.
Возвращает отправленные Байденом деньги на Украине, завершает войну, которая могла стать мировой или ядерной, сокращает издержки, переориентируется на Китай. Вот цели Трампа», – подытожил он.
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