Трамп готов слить Украину, чтобы поставит на место ЕС – Бортник

Дональда Трампа устроит любое окончание войны на Украине, даже если это будет падение режима.

Об этом в эфире видеоблога «Apasov» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил объяснить «четкие критерии победы Трампа в Украине?»

«Окончание войны и Нобелевская премия мира. Для США практически любое окончание войны – хорошее. Если не дай бог Украина проигрывает эту войну, потому что не послушались Трампа. Тогда все равно Украина прибежит к ногам Трампа. Помните, как Трамп пародировал те страны, которые просили снять тарифы с них? Так и мы будем просить, умолять, сэр, пожалуйста, сэр, помогите.

Европа то же самое. Европа при ухудшения ситуации на Украине бросится в ноги к Трампу, будет согласна на большее, нежели сейчас. Трамп может быть заинтересован, Америка может быть заинтересована, чтобы еще какое-то время нас потрепала Москва, пока мы не согласимся принять его реальность», – сказал Бортник.