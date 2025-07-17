Тихановская призналась, что она «не очень хорошая жена»

Самопровозглашенная «президентка Беларуси» не ходатайствовала перед американцами об освобождении своего мужа и думала что амнистированы будут другие лидеры Беломайдана. Когда Сергея отпустили, она испытала «чувство вины» перед другими политзаключенными и сейчас использует его в своих политических целях.

В этом она призналась киевской пропагандистке Олесе Бацман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я тут себя ощущаю не очень хорошей женой, потому что как жена я должна была бы окружить его заботой, заняться его здоровьем, чтоб он был с семьей. Но тут уже срабатывает роль политика. Нужно освобождение людей использовать в политических целях, принимать внимание мировых СМИ к этому событию для того, чтобы подсветить опять белорусскую повестку через рассказ очевидца, который вышел из тюрьмы. Рассказывать, как режим проводит репрессии. Поэтому я его сразу впихнула в работу», – сказала Тихановская.

По ее словам, она сейчас не считает необходимым информировать мужа о своих поездках и встречах («его никто и не спрашивает»). При этом контакты Сергея «президентка» жестко контролирует, а желающих с ним пообщаться ее охрана подвергает проверкам.